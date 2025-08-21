มท. แถลงเปิดโครงการ Young Designer 2025 เฟ้นนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่

ปลัด มท. แถลงข่าว Young Designer 2025 เฟ้นหานักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ตามพระดำริ “เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี” หนุนเสริมต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านการออกแบบผ้าไทยที่สอดรับกับยุคสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่แมกโนเลีย บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ 2568 (Young Designer 2025) โดยมีนายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางอรจิรา ศิริมงคล อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน คุณอารยา อินทรา ที่ปรึกษาด้านแฟชั่น อาจารย์พิเศษด้านแฟชั่น และสไตลิสต์ คุณศิริชัย ทหรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย เจ้าของแบรนด์ THEATRE คุณภูภวิศ กฤตพลนารา ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ ISSUE ร่วมแถลงข่าว โดยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายบูรณิศ ยุกตะนันทน์ ผู้อำนวยการองค์การตลาด นายธนนท์ พรรพีภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวรงค์ แสงเมือง นายสามารถ สุวรรณมณี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ที่ปรึกษาโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” พร้อมผู้บริหารกรม รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้เข้าประกวด ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า โครงการนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้น้อมนำแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ การออกแบบแฟชั่น โดยพระองค์ทรงศึกษา และพระราชทานแนวทางให้กระทรวงมหาดไทยได้สานต่อพระดำริ พร้อมทั้งพระราชทาน “คณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก” เปรียบประดุจวิชชาลัยผ้าเคลื่อนที่สัญจรไปพัฒนาผู้ประกอบการทั่วทั้งประเทศโดยพระองค์ท่านทรงเป็นองค์ประธานด้วยพระองค์เอง และพระราชทานลายผ้าให้ผู้ประกอบการไปถักทอ ทำให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาทักษะของตนเองพร้อมจัดให้มีการประกวดประขัน ทั้งลายผ้า การออกแบบตัดเย็บ ทำให้ผู้ประกอบการที่มีอาชีพแต่เดิม ได้พัฒนาการออกแบบลายผ้า การย้อมผ้า การทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้มีความทันสมัย เป็นสากล สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย ทุกโอกาส ซึ่งในรอบตัดสินระดับประเทศ พระองค์จะเสด็จฯ เป็นองค์ประธานตัดสิน ทำให้ผู้เข้าประกวดทุกคนอยากเข้ารอบสุดท้าย
นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่น่ายินดี คือทุกวันนี้เราจะเห็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่ ผ่านเข้ารอบมาถึงรอบสุดท้ายมากขึ้น จึงขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครทั้ง 735 คน และแม้ว่าผู้ชนะจะมีคนเดียว แต่ถ้าเรายังไม่ถึงวันนั้น ยังไม่ได้เป็นที่ 1 ความผิดหวังก็จะเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ในการทุ่มเทฝึกซ้อม เพราะสิ่งที่จะได้จากคุณครูทุกท่าน นอกจากองค์ความรู้แล้ว เรายังมี Thai Textiles Trend Book ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้มาเป็นแนวทางได้อีกด้วย และเวทีนี้คือจุดเริ่มต้นของประเทศไทยในการสร้าง Young Designer ที่ต้องขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทีมดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศ ทุกท่านคือคณะทำงานที่ปรึกษาผ้าไทยใส่ให้สนุกที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้กับประเทศไทย เพื่อจารึกให้คนไทยได้มีอาชีพ มีรายได้ และพัฒนาตนเองสู่สากลอย่างยั่งยืน
ด้านนายสยาม กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระกรุณาธิคุณในการพระราชทาน “โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก” ต่อเนื่องมาหลายปี ส่งผลให้ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ตั้งแต่ลายผ้าพระราชทาน และการออกแบบตัดเย็บ เพราะผ้าผืนเดียวไม่สามารถเข้ากับรูปทรงหรือรูปร่างของผู้คน และอาจมีรูปแบบที่ยังไม่สนุก เพราะคนไทยจะติดกรอบว่าผ้าไทยใช้ในพิธีการเท่านั้น จึงเป็นที่มาของโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ยังผลให้มีการออกแบบตัดเย็บผ้าไทยที่เข้ากับยุคสมัย สวยงาม สะท้อนพระอัจฉริยภาพอันเปรียบประดุจแสงสว่าง ที่ส่งผลให้เกิดการคิดนอกกรอบ เกิดเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งการพัฒนาลาย พัฒนาสี รูปแบบ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ ตั้งแต่ปี 2566 ทำให้มีนักออกแบบตัดเย็บผ้าไทยรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนของนักออกแบบจากทั่วประเทศใน 4 ภูมิภาค ที่มีความสามารถในการออกแบบชุดผ้าไทยที่สวยงาม ทันสมัย สอดคล้องกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย และทุกโอกาส นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และคนในชุมชน ให้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพิ่งนับถึงปัจจุบันรายได้จากการจำหน่ายผ้าไทยกว่า 80,000 ล้านบาท ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ มีความอยู่ดีกินดี
“โครงการนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ 2568 (Young Designer 2025) มีผู้สมัครเข้าประกวด 735 ราย โดยในวันนี้จะมีการประกวดรอบคัดเลือกให้เหลือ 80 ราย เฉลี่ยภาคละ 20 ผลงาน จากนั้น จะเป็นการประกวดระดับภูมิภาค 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ วันที่ 30 ส.ค.ณ โรงแรมมีเลีย จ.เชียงใหม่ ภาคใต้ วันที่ 10 ก.ย.ณ โรงแรมลากูน่า จ.สงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 15 ก.ย.ณ มณฑาทิพย์ฮอลล์ จ.อุดรธานี ภาคกลาง วันที่ 21 ก.ย.ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี และรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 28 ต.ค.ณ สุราลัยฮอลล์ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ โดยผู้ได้รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 75,000 บาท ชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท ซึ่งผู้ที่เข้ารอบการประกวดในระดับประเทศ จำนวน 40 ทีม จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการทุกราย แต่สิ่งที่นอกเหนือจากเงินรางวัลและเกียรติบัตร ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาในงาน Silk Festival ที่จะเกิดขึ้นช่วงปลายปี 68 นี้” นายสยาม กล่าว
นางอรจิรา กล่าวว่า แฟชั่นกับผู้หญิงเป็นของคู่กัน ดังนั้นการที่ผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน อันเป็นจุดตรงกลางในการเชื่อมการขับเคลื่อนงานกับดีไซเนอร์ ซึ่งการเป็นผู้หญิงนอกจากหน้าที่ในการสนับสนุนทุกอย่างตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำรวมถึงลวดลายผ้าดังที่เราลงไป Coaching ไปสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพี่ ๆ พัฒนากรทุกคนเกี่ยวกับการประยุกต์ต่อยอดผ้าไทยให้มีความทันสมัย รวมถึงแม่บ้านมหาดไทยทั่วประเทศยังได้หยิบจับลายผ้าลายใหม่จากสีธรรมชาติที่มีความสดใสสวยงามหลากหลายมาให้ช่างตัดเย็บได้สร้างสรรค์ให้เราต้องใส่ก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนในพื้นที่ นอกจากนี้ การที่ได้รู้จักกับพี่ ๆ ดีไซเนอร์ ระดับประเทศ เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคนทั่วไปแม้แต่คนในวงการบันเทิง
“ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทำให้ประชาชนคนไทยและบุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ทั้ง Thai Textiles Trend Book ซึ่งเด็กและเยาวชนในปัจจุบันนับว่าโชคดีที่ได้รับโอกาสดีๆ เหล่านี้ และสิ่งที่สำคัญคือ เด็กรุ่นใหม่เริ่มสนใจและเข้าถึงโอกาสที่ระบบราชการได้มอบให้เพื่อพัฒนาตนเองจากพี่ ๆ ดีไซเนอร์ชั้นนำระดับประเทศอย่างใกล้ชิด และในทุก ๆ ปี เราจะมี “ต้นกล้า” Yojng Designer มากขึ้นมากขึ้น นอกจากนี้ การใช้วัสดุจากธรรมชาติเส้นใยต่าง ๆ จากธรรมชาติ จะทำให้แฟชั่นของเรามีความยั่งยืนดังพระดำริ “Sustainable Fashion” อีกด้วย“ นางอรจิรา กล่าว