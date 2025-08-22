เล็กแต่ยาว

สัปดาห์นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่ง
หนึ่งในนั้นคือ ดร.โจ นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ จากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568
ด้วยความเป็นพี่ที่น่ารัก ทำให้น้องๆ นักข่าวแห่แสดงความยินดี แม้เจ้าตัวจะบอกว่า เป็นหน่วยงานเล็กๆ
ถึงจะเล็ก แต่พออ่านชื่อเต็มๆ “สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือสำนักงาน ป.ย.ป.”
ชื่อยาวเฟื้อยแบบนี้ เชื่อว่าผลงาน 1 ปีจากนี้ต้องปังแน่นอนใช่มั้ยพี่โจ อิอิ
