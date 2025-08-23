ไลฟ์@ Science ​​: EthylTap นวัตกรรมเก็บเกี่ยวน้ำยางอัตโนมัติ เพื่ออนาคตของสวนยางไทย

ชาวสวนยางในปัจจุบันเผชิญความท้าทายหลายด้าน ทั้งด้านแรงงานซึ่งคนกรีดยางต้องทำงานช่วงกลางคืนหรือเช้ามืด ต้องมีทักษะการกรีดเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดโดยไม่ทำลายต้นยางพารา รวมทั้งยังเสี่ยงต่อการเผชิญกับสัตว์ป่า สัตว์มีพิษ และภัยอันตรายรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ ส่วนรายได้ของชาวสวนยางก็ไม่แน่นอนเนื่องจากราคายางพารามักผันผวน ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของอาชีพชาวสวนยาง
EthylTap เป็นเครื่องเก็บเกี่ยวน้ำยางอัตโนมัติ พัฒนาโดยทีมวิจัยน้ำยางและวัสดุยาง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง เอ็มเทค สวทช. เครื่อง EthylTap ทำงานโดยอาศัยกลไกตามธรรมชาติผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการใช้แก๊สเอทิลีน (ethylene gas) ช่วยกระตุ้นให้ต้นยางปล่อยน้ำยางออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยยืดระยะเวลาการไหลของน้ำยางจากท่อน้ำยาง
หัวใจสำคัญของเครื่อง EthylTap อยู่ที่กลไกการเจาะซึ่งออกแบบให้สามารถเจาะได้อย่างแม่นยำ สม่ำเสมอ และไม่ทำลายเนื้อไม้
ความท้าทายในทางเทคนิคมีหลายอย่าง ที่สำคัญคือความแม่นยำในการกรีด เนื่องจากเปลือกต้นยางแต่ละต้นมีความหนาและความแข็งของเปลือกไม้แตกต่างกัน รวมทั้งท่อน้ำยางก็มีตำแหน่งความลึกแตกต่างกัน การกรีดต้องทำในระดับความลึกและมุมที่เหมาะสม โดยรักษาระดับความลึกและมุมในการกรีดให้แม่นยำ
สายพันธุ์ยางและอายุของต้นยางก็ส่งผลต่อรูปแบบการกรีดด้วยเช่นกัน ระบบจึงต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไข ทีมวิจัยได้ออกแบบเครื่อง EthylTap ด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อน เพื่อให้ใช้งานเครื่องนี้ได้ในสภาพจริง ใช้วัสดุที่ทนแดด ทนฝน ทนชื้น และออกแบบระบบให้ทำงานได้แม้ในสถานที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
ปัจจุบันนักวิจัยได้พัฒนาเครื่องต้นแบบและทดสอบการใช้งานจริงในสวนยางทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและขาดแคลนแรงงาน
ทีมวิจัยยังได้ศึกษาและประเมินผลกระทบของการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนต่อคุณภาพของยางพารา โดยเก็บตัวอย่างจากสวนยางที่ใช้และไม่ใช้แก๊สเอทิลีน แล้วเปรียบเทียบผลในมิติต่างๆ ได้แก่ กระบวนการแปรรูป สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติของคอมพาวนด์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในยางของไทยว่ามีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีมวิจัยมีเป้าหมายในระยะยาวคือ มีการใช้ Ethyltap ในสวนยางทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและขาดแคลนแรงงาน นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาในการเชื่อม EthylTap กับระบบวางแผนการเก็บยางอัจฉริยะ เช่น AI หรือ IoT ซึ่งจะทำให้การทำสวนยางเป็น Smart Farming ที่มีประสิทธิภาพ
