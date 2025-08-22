จุฬาฯ และ UR ร่วมมือจัดงานสัมนา แก้ไขปัญหา-พัฒนาเมือง ในประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Urban Renaissance Agency (UR) รัฐวิสาหกิจด้านการพัฒนาเมืองของญี่ปุ่น ได้ร่วมกันจัดงานฟอรั่มภายใต้หัวข้อ ‘Urban Resilience’ ความสามารถในการรับมือ ปรับตัว และฟื้นตัว จากความท้าทายต่าง ๆ ของเมือง ที่กรุงเทพมหานครฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
งานฟอรั่มในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งสองหลังจากได้ลงนามใน MOU ร่วมกันไปในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ฟอรั่มในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้โดยเฉพาะในเรื่องของของการพัฒนาเมืองและวิธีแก้ไข โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเมืองจากหลายภาคส่วนจากทั้งสองประเทศเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรจากทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน มหาวิทยาลัย เป็นต้น
ภายในงาน ตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ เช่น กทม. กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ; MLIT) จากทางฝั่งญี่ปุ่น บริษัท ICONSIAM, บริษัท Tokyu Corporation รวมถึงศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก The University of Tokyo ได้ขึ้นให้ข้อมูลต่าง ๆ อันข้องเกี่ยวกับธีมของงาน ‘Urban Resilience’ เช่น แนวคิดและตัวอย่างการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเมืองในประเทศไทย เป็นต้น
อีกทั้ง จุฬาฯ และ UR จะมีการทำวิจัยร่วมกัน โดยจะเริ่มต้นจากหัวข้อเรื่อง ‘ปัญหาที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอและราคาที่ดินที่พุ่งสูงขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯและเมืองหลักในแต่ละภูมิภาค’ โดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาเมืองจากญี่ปุ่นของ UR ร่วมกับศักยภาพด้านการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่สาธารณะและการวางผังเมืองของจุฬาฯ เพื่อหวังจะเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเมืองในไทยต่อไป