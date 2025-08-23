กำลังเข้าใกล้ไตรมาส 4 ของปีอีกครั้ง ถือเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทย ขณะที่คนไทยก็เตรียมบินไปเที่ยวต่างประเทศ ด้วยเป็นช่วงที่อากาศดีเป็นพิเศษ และวันหยุดยาว สามารถเดินทางพร้อมกันทั้งครอบครัว
เชื่อว่าหลายครอบครัว ค้นคว้าประเทศจุดหมายปลายทางกันแล้ว ดังนั้น เพื่อวัดชีพจรตลาดไทยเที่ยวนอกบ้าง เป็นอย่างไรบ้างในสภาวะเศรษฐกิจไม่สดใส มีหลากหลายปัญหารุมเร้า
จึงถามตรงกับ “โชติช่วง ศูรางกูร” อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (ทีทีเอเอ) และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด ผู้คร่ำหวอดในวงการทัวร์ไทยเที่ยวนอก คำตอบน่าใจหาย… ยืนยันตัวเลขตกมาก โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มองค์กร
อีกประเด็นปล่อยผ่านไม่ได้ คือประเด็นการเมือง เจ้าตัวถึงกับออกปาก “เขียนเซฟๆ ช่วยเรียบเรียงให้ด้วยนะครับ”
ไม่ต้องห่วงค่าาา ดูแลความปลอดภัย เป็นอย่างดีเลย (อิอิ)