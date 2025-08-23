ผู้ว่าฯถามไถ่ ‘วินต้นแบบ’ รับ ’ไม่ไหว’ ไม่คุ้มค่าน้ำมัน แต่ก่อนวันละพัน เดี๋ยวนี้ 400
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 09.30 น. ที่ปากซอยถนนลิขิต ถนนพิษณุโลก ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯ สัญจร (รอบ 2) ครั้งที่ 25 พื้นที่เขตดุสิต ตรวจเยี่ยมวินต้นแบบ “วินลิขิต” โดยมีนายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต ตลอดจน พ.ต.อ.คงศักดิ์ ศรีโหร ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต ร่วมให้ข้อมูลขณะลงพื้นที่
โดยจุดแรกได้พบปะกับคุณครู ที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร นายชัชชาติสอบถามถึงห้องเรียนคอมพิวเตอร์และความคืบหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายของกทม.
ในตอนหนึ่ง คุณครูกล่าวผู้ว่าฯ ว่า อยากได้โดมภายในโรงเรียน เพื่อที่เวลานักเรียนเข้าแถว ทำกิจกรรมคาบวิชาพละ จะได้ไม่ร้อน
จากนั้น เดินไปตรวจสอบความสะอาด บริเวณโรงอาหารของโรงเรียน เพื่อดูการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนว่าเป็นไปตามสุขลักษณะหรือไม่
ก่อนเดินเท้าไปตำรวจด้านหลังของโรงเรียน ซึ่งมีวินจักรยานยนต์รับจ้าง จอดประจำอยู่บริเวณด้านหน้าซอยลิขิต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณภายในวินจักรยานยนต์นี้มีการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างเป็นระเบียบ พร้อมทั้งมีล็อกเกอร์สำหรับเก็บของ รวมถึงที่นั่งรอ และมีการติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน
นายชัชชาติสอบถาม ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ประจำวินฯ ว่า เรียบร้อยดีหรือไม่ โดยผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างรายหนึ่ง เผยว่า เนื่องจากมีนายดูแลพวก จึงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
“พวกผมช่วยเหลืออยู่ตลอด จะมี LINE กลุ่มในการคอยประสาน หรือมีเหตุอะไรผิดปกติ รอบโรงเรียน”
นายชัชชาติทักถึงอาการเจ็บเข่า โดยชายรายดังกล่าวเผยว่า ช่วงหลังมีรถเฉี่ยวบ่อย แต่ไม่ไม่ได้เกิดเหตุขณะมีผู้โดยสารนั่งซ้อน
ในตอนหนึ่ง เมื่อนายชัชชาติสอบถามว่าได้ขี่รถบนฟุตปาธบ้างหรือไม่ ?
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างฯ กล่าวว่า ฟุตบาทเราห้ามขี่เลย เวลาออกจากวินก็จะขับลงไปตามทาง มีทหารคอยดูแลอยู่อย่าฃเข้มงวด
นายชัชชาติกล่าวว่า ดีมาก ดูให้ชัวร์นะ
“ดีนะที่มีที่จอดตรงนี้ ถ้าเกิดว่ารถเกินไปจอดตรงไหน”
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างฯ กล่าวว่า พวกตยจะไม่จอดเกิน ถ้าเกินจำนวน ก็จะไปจอดในซอย พยายามจอดเสียบบริเวณที่ที่จัดไว้ให้เป็นระเบียบ
นอกจากนี้ยังเผยด้วยว่า หลังคากันฝน มีทางแม่ทัพภาคฯ อนุเคราะห์สร้างให้ ซึ่งเป็นประโยชน์มากเนื่องจากเวลามีฝนตกก็พอช่วยคนแก่ และเด็กนักเรียน รวมถึงที่เขตดุสิต สามารถเข้ามาหลบฝนได้ โดยปัจจุบันวินนี้ มีผู้ขับขี่ 7-8 คน
ด้าน รองผอ.เขตดุสิต กล่าวว่า เรื่องของวินต้นแบบมีองค์ประกอบอยู่ 3 อย่าง คือ ความปลอดภัย ความเป็นระบบ และการให้บริการ
“วินนี้ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อก สวมเสื้อกั๊กเต็มตัว ยังมีในเรื่องของการให้บริการและความช่วยเหลือผู้โดยสาร รวมถึงมีการแสดงค่าโดยสารชัดเจน”
เมื่อนายชัชชาติสอบถามถึง ผู้ขับขี่จักรยานจากแพลตฟอร์ม ว่าโอเคกันหรือไม่?
“ถามว่ารักกันดีไหมคนละส่วน ส่วนตัวผมไม่ได้วิ่งเสริม ไม่ได้วิ่ง 2 ขา ต่างคนต่างวิ่งในทางของตัวเองไม่ได้ข้องเกี่ยวกัน”
เวลาผู้โดยสารมีปัญหาอะไร คนขับในแอพพ์ อาจจะไม่มีการจดประวัติอาชญากรรม และใบขับขี่สาธารณะ”
นอกจากนี้ ยังเปิดเผยได้ว่ามีหมวกกันน็อคให้ผู้โดยสารทุกคัน ไว้ใต้เบาะรถ
เมื่อนายชัชชาติสอบถามถึงรายได้ ว่าทุกวันนี้เพียงพอหรือไม่?
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างฯ เผยว่า ไม่ไหว
“แต่ก่อนพันกว่าบาท เดี๋ยวนี้ 400 ยังไม่หักค่าน้ำมัน”
นายชัชชาติถามต่อว่า แล้วอัตราราคามันได้ไหมเนี่ย?
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างฯ ระบุว่า อัตราถ้าดูตามราคาก็ไม่คุ้ม กับค่าน้ำมัน
“มันวิ่งไม่คุ้มหรอก จากอนุสาวรีย์ 60 บาท ไป-กลับก็ไม่คุ้มแล้ว เป็น 10 ปีก็อยู่ตามอัตราที่ขนส่งกำหนดแต่มันไม่ได้แล้ว ค่าครองชีพตอนนี้ อะไรมันขึ้นหมด” ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างฯ เผย
นายชัชชาติสอบถามเพิ่มเติมว่า ต้องการเพิ่มจำนวนคนขับขี่ หรือไม่?
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างฯ ระบุว่า อยากเพิ่มจำนวน แต่ไม่มีการเปิดรับสมัคร
“ท่านบอกว่าขอมาผมก็อยากขอ แต่ไม่เปิดเพราะว่าการเปิดเขตจะรู้ดี บางที 10 ปีไม่เปิดเลย ทางขนส่ง ทางเขตไม่เปิด ผมก็ลงไม่ได้”
นายชาติกล่าวย้ำว่า สามารถเปิดได้หากเห็นร่วมกัน
โดยก่อนเดินทางไปยังจุดต่อไป นายชัชชาติ ได้กล่าวให้กำลังใจ พร้อมทักทายพี่กวาด (พนักงานทำความสะอาด) โดยกล่าวขอบคุณช่วยดูแลความสะอาดของบ้านเมือง