ชวนชอปปักธงไทยผู้นำสินค้ารักษ์โลก 22-24 ส.ค.ที่ศูนย์สิริกิติ์
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Thailand Local SDGs Plus Expo 2025” ณ ฮอลล์ 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนเครือข่ายภาคเอกชน 17 องค์กร ผู้ประกอบการจากส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วม โดยงาน Thailand Local SDGs Plus Expo 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) คาดว่า การจัดงานครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 30,000 คน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาท และหากรวมผลต่อเนื่องทั้งปีคาดว่าจะสร้างมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
งานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “PLUS WITH POWER: ชีวิตดี โลกดี เศรษฐกิจดี” มุ่งสะท้อนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าไทยให้เข้มแข็ง เป็นธรรม และเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านพลังของผู้ประกอบการไทยที่ผสานแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่สังคมและสิ่งแวดล้อม
นายจตุพร กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสินค้าและบริการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านพลังของผู้ประกอบการไทยที่ผสานกับแนวคิดการพัฒนาอย่างสมดุล สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ “ไทยทำ
ไทยใช้ ไทยช่วยไทย” และวันนี้ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการพัฒนาตลาดกลุ่มสินค้าเพื่อความยั่งยืน พร้อมผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่การเป็นผู้นำตลาดสินค้ารักษ์โลกในระดับสากล
“กระทรวงพาณิชย์จะรวบรวมและจัดทำข้อมูลสินค้า SDGs เผยแพร่สู่ผู้ประกอบการและประชาชน ตลอดจนร่วมกับภาคเอกชนในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค เพื่อให้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง” นายจตุพร กล่าว
ภายในงานมีผู้ประกอบการกว่า 200 ราย จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ นำสินค้าศักยภาพกว่า 1,000 รายการมาจัดแสดงและจำหน่าย ครอบคลุม 6 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม แฟชั่นและเครื่องหนัง ของขวัญและของชำร่วย ของใช้และของตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
นอกจากการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าแล้ว งานยังจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การเจรจาการค้า Business Matching นิทรรศการจากหน่วยงานรัฐและพันธมิตร กิจกรรมเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เวิร์กช็อปแนวรักษ์โลก และมีจุดรับพลาสติกสะอาดของ “YOUเทิร์น” เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก PCR ลดขยะพลาสติกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
สำหรับงาน “Thailand Local SDGs Plus Expo 2025” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22-24 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Local SDGs+ หรือโทร. 02-507-6929