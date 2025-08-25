นิวส์มอนิเตอร์

ตาชั่งพันดาว

ผู้เขียนก้าวสกัด

วันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเรา แต่สักวันหนึ่ง เมื่อบุญบารมีที่เราทำมาให้ผล เหมือนผลไม้ที่สุกอยู่บนต้น รอวันเก็บเกี่ยวร่วงหล่นมาให้เราได้เก็บกิน เมื่อนั้นเราจะเข้าใจ โอวาทธรรม หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล 

…โผแต่งตั้งระดับนายพลตำรวจ ประจำปี 2568 จำนวน 251 รายชื่อ  ผ่านการพิจารณา บอร์ดเล็กมี “บิ๊กต่าย” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. นั่งหัวโต๊ะ เข้าสู่การพิจารณา ที่ประชุมก.ตร. ที่ ภูมิธรรม เวชยชัยรักษาการนายกฯ เป็นประธาน ในวันที่ 28 สิงหาคม แต่แว่วมาว่าวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา บิ๊กการเมืองได้ถกนอกรอบกับบิ๊กสีกากีแล้ว น่าจะสะดวกโยธิน 

…ลืออีกแล้ว คล้ายว่ามากับการแต่งตั้งทุกวาระ ข่าวลือ ข่าวลับ เขย่า “เก้าอี้ใหญ่บิ๊กสีกากี” ครั้งนี้ก็เริ่มกระพือในแวดวง เพราะตัด “คนมีของ” หลายคนออก แต่ดูแล้วยาก “บิ๊กต่าย” ผลงานดี ทั้งกวาดล้าง
ผู้ค้ายาเสพติดในชุมชน ผู้เสพส่งบำบัด สร้างชุมชนปลอดภัย ตามนโยบายรัฐบาล NO Drugs NO Dealers “ความมุ่งมั่นตั้งใจ” จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยความโปร่งใสนาทีนี้ยังใช่ ดูแล้วยังไม่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลง แต่ยังไม่มีอะไรแน่นอน ยังไม่ตกตะกอนของผลึกขั้วอำนาจ 

…ความเคารพมันไม่ได้มาจากรอยเหี่ยวย่นบนหน้า แต่มาจากการกระทำและทัศนคติของผู้มีอำนาจ เป็นบ่อนทำลายระบบคุณธรรมย่ำยีคนทำงาน ไม่แปลกที่เห็นรุ่นน้องข้ามหัวรุ่นพี่ “ตำรวจน้ำดี” หลายคนจำต้องตาละห้อย ทั้ง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. คนทำงานไม่มีเส้นสาย หมดสิทธิโวยวาย ได้แต่ทำใจเมื่อ “ไร้วาสนา” 

…เริ่มมีการกะเก็งคาดเดา “ตัวเต็ง” กันออกมาตามกระแส สอบสวนกลาง อีกเก้าอี้สำคัญ ผู้มาทำหน้าที่แทน พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. จ่อขยับขึ้นผู้ช่วย ผบ.ตร. วงการอาร์มสวยคาดว่าเจ้าของเก้าอี้เก่าต้องพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมอย่าง “รองต่อ” พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก.นรต.47 นั่งแม่ทัพสอบสวนกลาง “คุมทัพประเทศไทย” 

…ตามแกะรอย พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์ รอง ผบช.ภ.1 พ.ต.อ.ชูตระกูล ยศมาดี รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ควง พ.ต.อ.ประธาน นันทกอบกุล รอง ผบก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.จารุวัตร สิงหศรีชัย ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.ชัยรัชต์ รุ่งเรือง ผกก.สภ.บางบ่อ นำทีมสืบสวนใช้เวลา 5 วันนั่งเฝ้าคลี่คลายคดีจับอาร์ม “วีรวัฒน์ ตุ้มแสง” สวมชุดไรเดอร์และมด “อิทธิพล ตุ้มแสง” น้องชาย ร่วมกันชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าย่านบางบ่อ สมุทรปราการ กวาดทองรูปพรรณน้ำหนัก 125 บาท มูลค่าประมาณ 6 ล้าน สอบสวนพี่ชายสารภาพต้องการนำทองไปขายใช้หนี้เงินกู้ที่นำมาเปิดร้านซ่อมรถ ส่วนน้องชายปฏิเสธ 

…เหมาะสมกรมป่าไม้เตรียมจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 128 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ วันที่ 18 กันยายน 2568 พร้อมมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักป่า รักแผ่นดิน” ให้แก่ โกวิท ศรีไพโรจน์ ว่าที่รองอัยการสูงสุด ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงช่วยเหลือสนับสนุนราชการกรมป่าไม้จนเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม 

…ผู้นำ พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานบริหาร ใช้เวลาประชุมบริหารโฟกัสมุ่งไปด้านงานบริหารภายในองค์กร การบริหารงานบุคคล งานด้านสวัสดิการตำรวจ ภายใต้แนวความคิด ทำหน้าที่อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม ไม่เบียดบังงบประมาณ “รองแจง” ย้ำว่า ความสุขของตำรวจเกิดจากสวัสดิการที่ดี ครอบครัวมั่นคง พร้อมทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ไม่เป๋เดินเซออกนอกแถว หลงมัวเมาอยู่กับผลประโยชน์นอกระบบ 

…อีกประเด็นสำคัญอีกส่วนคือ งานสืบสวนสอบสวน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเชื่อมั่นของประชาชน เนื่องจากบางครั้งกระบวนการสอบสวนติดขัดจากข้อกฎหมายที่แก้ไขล่าช้า ความกดดันสูงในการทำคดีทำให้การทำงานยุ่งยาก การประชุมจึงเป็นเวทีแก้ไขและพูดคุยร่วมกัน 

…หนีไม่รอด พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.สส.ภ.9 พ.ต.อ.รัฐกร ภักดีวานิช ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง ร่วมกับตำรวจกองปราบปราม ขนกำลังแกะรอยกล้องวงจรปิดปิดเกาะลันตาต่อเนื่อง 3 วัน จับธวัชชัย บัวปลื้ม หรือดอ ใช้อาวุธปืนสงคราม ยิงถล่ม “กำนันเล้น” บัณฑิต รองพล ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอห้วยยอดเสียชีวิต ค้นประวัติผู้ต้องหามีหมายจับ 5 หมายจับ ทั้งพรากผู้เยาว์ สมคบค้ายาเสพติด ฆ่าผู้อื่น ถูกขึ้นบัญชีดำมือปืนรับจ้างลำดับ 1 ตำรวจภูธรภาค 9 และบัญชีดำมือปืนรับจ้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติลำดับที่ 190 ค่าหัว 100,000 บาท 

…ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คนร้ายใช้รถเก๋งประกอบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องมาปล่อยให้ไหลเข้าไปยังบริเวณฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่ บ้านโคกมะเฟือง ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 6 นาย ตำรวจสันนิษฐานเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดหน้าบ้านพักนายอำเภอตากใบ 

…ยกทีมลัดฟ้า พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. หัวหน้าคณะตำรวจไทยร่วมกับ ตัน ศรี อายอบ ขาน รอง ผบ.ตร.มาเลเซีย เพื่อทบทวนความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกำหนดมาตรการใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง พล.ต.ท.สำราญเน้นย้ำว่า ทั้งสองประเทศมีความมุ่งมั่น ความไว้วางใจ และตั้งใจร่วมกัน ในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ โดยผลการหารือครั้งนี้จะนำไปสู่ข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างตำรวจไทยและมาเลเซียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

…ทีมดี “พี่ก้อง” พล.ต.ท.จิรภพรับนโยบาย ผบ.ตร. สั่งการ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล. พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 บก.ทล. เข้มงวดปราบขบวนการลอบขนแรงงานเข้าเมือง สังเกตเห็นพิรุธคนขับพยายามย้ายชายต่างชาติจากรถกระบะไปรถอีกคัน ก่อนเข้าตรวจพบ “ทู” ผู้โดยสารชาวจีน ไม่มีเอกสารการอนุญาตให้เข้าประเทศไทย ซ้ำค้นเจอหมายแดงจากจีนระบุเป็นหัวหน้าแก๊งคดีฉ้อโกงผู้เสียหายจีนเกือบ 600 ราย มูลค่าความเสียหายเป็นเงินไทยร่วม 100 ล้านบาท 

…นักสืบหนุ่ม “พี่จ๋อ” พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. ตามติดลุยงานความมั่นคง ใช้เวลาว่างออกตรวจหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ยังมีเวลาไปสวมบทเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ กับกิจกรรม นักสืบจิ๋วแต่แจ๋ว ให้ความรู้นักเรียน “โตขึ้นอยากเป็นตำรวจนักสืบ” ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในหัวข้อ “ใครฆ่าสารวัตรแจ๊ะ” เพื่อเสริมสร้างการสังเกต จดจำ ไหวพริบ สร้างบรรยากาศสนุก มัน จนท้องแข็ง

…หย่อนยาน รถตู้โดยสารเถื่อนวิ่งขับอย่างหวาดเสียว หวั่นเกิดอันตรายเยอะเย้ยตำรวจ สน.บางยี่ขัน สน.ตลิ่งชัน สน.คู่ขนานลอยฟ้า ตัดถนนกาญจนาภิเษกเข้าเขต สภ.ปลายบาง สภ.บางกรวย สภ.บางใหญ่ สภ.บางบัวทอง สภ.ไทรน้อย ผ่าน 8 โรงพักตำรวจไม่เคยเห็น ชาวบ้านมองตาปริบๆ ถ้าไม่เร่งกวดขันหากเกิดอุบัติเหตุล้มตาย ชีวิตทรัพย์สินประชาชนมีราคา ประเมินค่าไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นผัก-ปลา… 

