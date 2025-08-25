ตาชั่งพันดาว

|ผู้เขียน
⦁…วันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเรา แต่สักวันหนึ่ง เมื่อบุญบารมีที่เราทำมาให้ผล เหมือนผลไม้ที่สุกอยู่บนต้น รอวันเก็บเกี่ยวร่วงหล่นมาให้เราได้เก็บกิน เมื่อนั้นเราจะเข้าใจ โอวาทธรรม หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล
⦁…โผแต่งตั้งระดับนายพลตำรวจ ประจำปี 2568 จำนวน 251 รายชื่อ ผ่านการพิจารณา บอร์ดเล็กมี “บิ๊กต่าย” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. นั่งหัวโต๊ะ เข้าสู่การพิจารณา ที่ประชุมก.ตร. ที่ ภูมิธรรม เวชยชัยรักษาการนายกฯ เป็นประธาน ในวันที่ 28 สิงหาคม แต่แว่วมาว่าวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา บิ๊กการเมืองได้ถกนอกรอบกับบิ๊กสีกากีแล้ว น่าจะสะดวกโยธิน
⦁…ลืออีกแล้ว คล้ายว่ามากับการแต่งตั้งทุกวาระ ข่าวลือ ข่าวลับ เขย่า “เก้าอี้ใหญ่บิ๊กสีกากี” ครั้งนี้ก็เริ่มกระพือในแวดวง เพราะตัด “คนมีของ” หลายคนออก แต่ดูแล้วยาก “บิ๊กต่าย” ผลงานดี ทั้งกวาดล้าง
ผู้ค้ายาเสพติดในชุมชน ผู้เสพส่งบำบัด สร้างชุมชนปลอดภัย ตามนโยบายรัฐบาล NO Drugs NO Dealers “ความมุ่งมั่นตั้งใจ” จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยความโปร่งใสนาทีนี้ยังใช่ ดูแล้วยังไม่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลง แต่ยังไม่มีอะไรแน่นอน ยังไม่ตกตะกอนของผลึกขั้วอำนาจ
⦁…ความเคารพมันไม่ได้มาจากรอยเหี่ยวย่นบนหน้า แต่มาจากการกระทำและทัศนคติของผู้มีอำนาจ เป็นบ่อนทำลายระบบคุณธรรมย่ำยีคนทำงาน ไม่แปลกที่เห็นรุ่นน้องข้ามหัวรุ่นพี่ “ตำรวจน้ำดี” หลายคนจำต้องตาละห้อย ทั้ง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. คนทำงานไม่มีเส้นสาย หมดสิทธิโวยวาย ได้แต่ทำใจเมื่อ “ไร้วาสนา”
⦁…เริ่มมีการกะเก็งคาดเดา “ตัวเต็ง” กันออกมาตามกระแส สอบสวนกลาง อีกเก้าอี้สำคัญ ผู้มาทำหน้าที่แทน พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. จ่อขยับขึ้นผู้ช่วย ผบ.ตร. วงการอาร์มสวยคาดว่าเจ้าของเก้าอี้เก่าต้องพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมอย่าง “รองต่อ” พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก.นรต.47 นั่งแม่ทัพสอบสวนกลาง “คุมทัพประเทศไทย”
⦁…ตามแกะรอย พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์ รอง ผบช.ภ.1 พ.ต.อ.ชูตระกูล ยศมาดี รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ควง พ.ต.อ.ประธาน นันทกอบกุล รอง ผบก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.จารุวัตร สิงหศรีชัย ผกก.สส.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.ชัยรัชต์ รุ่งเรือง ผกก.สภ.บางบ่อ นำทีมสืบสวนใช้เวลา 5 วันนั่งเฝ้าคลี่คลายคดีจับอาร์ม “วีรวัฒน์ ตุ้มแสง” สวมชุดไรเดอร์และมด “อิทธิพล ตุ้มแสง” น้องชาย ร่วมกันชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าย่านบางบ่อ สมุทรปราการ กวาดทองรูปพรรณน้ำหนัก 125 บาท มูลค่าประมาณ 6 ล้าน สอบสวนพี่ชายสารภาพต้องการนำทองไปขายใช้หนี้เงินกู้ที่นำมาเปิดร้านซ่อมรถ ส่วนน้องชายปฏิเสธ
⦁…เหมาะสมกรมป่าไม้เตรียมจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 128 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ วันที่ 18 กันยายน 2568 พร้อมมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักป่า รักแผ่นดิน” ให้แก่ โกวิท ศรีไพโรจน์ ว่าที่รองอัยการสูงสุด ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร รวมถึงช่วยเหลือสนับสนุนราชการกรมป่าไม้จนเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม
⦁…ผู้นำ พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร. รับผิดชอบงานบริหาร ใช้เวลาประชุมบริหารโฟกัสมุ่งไปด้านงานบริหารภายในองค์กร การบริหารงานบุคคล งานด้านสวัสดิการตำรวจ ภายใต้แนวความคิด ทำหน้าที่อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม ไม่เบียดบังงบประมาณ “รองแจง” ย้ำว่า ความสุขของตำรวจเกิดจากสวัสดิการที่ดี ครอบครัวมั่นคง พร้อมทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ไม่เป๋เดินเซออกนอกแถว หลงมัวเมาอยู่กับผลประโยชน์นอกระบบ
⦁…อีกประเด็นสำคัญอีกส่วนคือ งานสืบสวนสอบสวน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเชื่อมั่นของประชาชน เนื่องจากบางครั้งกระบวนการสอบสวนติดขัดจากข้อกฎหมายที่แก้ไขล่าช้า ความกดดันสูงในการทำคดีทำให้การทำงานยุ่งยาก การประชุมจึงเป็นเวทีแก้ไขและพูดคุยร่วมกัน
⦁…หนีไม่รอด พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.สส.ภ.9 พ.ต.อ.รัฐกร ภักดีวานิช ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง ร่วมกับตำรวจกองปราบปราม ขนกำลังแกะรอยกล้องวงจรปิดปิดเกาะลันตาต่อเนื่อง 3 วัน จับธวัชชัย บัวปลื้ม หรือดอ ใช้อาวุธปืนสงคราม ยิงถล่ม “กำนันเล้น” บัณฑิต รองพล ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอห้วยยอดเสียชีวิต ค้นประวัติผู้ต้องหามีหมายจับ 5 หมายจับ ทั้งพรากผู้เยาว์ สมคบค้ายาเสพติด ฆ่าผู้อื่น ถูกขึ้นบัญชีดำมือปืนรับจ้างลำดับ 1 ตำรวจภูธรภาค 9 และบัญชีดำมือปืนรับจ้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติลำดับที่ 190 ค่าหัว 100,000 บาท
⦁…ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คนร้ายใช้รถเก๋งประกอบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องมาปล่อยให้ไหลเข้าไปยังบริเวณฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่ บ้านโคกมะเฟือง ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 6 นาย ตำรวจสันนิษฐานเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดหน้าบ้านพักนายอำเภอตากใบ
⦁…ยกทีมลัดฟ้า พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. หัวหน้าคณะตำรวจไทยร่วมกับ ตัน ศรี อายอบ ขาน รอง ผบ.ตร.มาเลเซีย เพื่อทบทวนความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกำหนดมาตรการใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง พล.ต.ท.สำราญเน้นย้ำว่า ทั้งสองประเทศมีความมุ่งมั่น ความไว้วางใจ และตั้งใจร่วมกัน ในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ โดยผลการหารือครั้งนี้จะนำไปสู่ข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างตำรวจไทยและมาเลเซียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
⦁…ทีมดี “พี่ก้อง” พล.ต.ท.จิรภพรับนโยบาย ผบ.ตร. สั่งการ พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล. พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 บก.ทล. เข้มงวดปราบขบวนการลอบขนแรงงานเข้าเมือง สังเกตเห็นพิรุธคนขับพยายามย้ายชายต่างชาติจากรถกระบะไปรถอีกคัน ก่อนเข้าตรวจพบ “ทู” ผู้โดยสารชาวจีน ไม่มีเอกสารการอนุญาตให้เข้าประเทศไทย ซ้ำค้นเจอหมายแดงจากจีนระบุเป็นหัวหน้าแก๊งคดีฉ้อโกงผู้เสียหายจีนเกือบ 600 ราย มูลค่าความเสียหายเป็นเงินไทยร่วม 100 ล้านบาท
⦁…นักสืบหนุ่ม “พี่จ๋อ” พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. ตามติดลุยงานความมั่นคง ใช้เวลาว่างออกตรวจหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่ยังมีเวลาไปสวมบทเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ กับกิจกรรม นักสืบจิ๋วแต่แจ๋ว ให้ความรู้นักเรียน “โตขึ้นอยากเป็นตำรวจนักสืบ” ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในหัวข้อ “ใครฆ่าสารวัตรแจ๊ะ” เพื่อเสริมสร้างการสังเกต จดจำ ไหวพริบ สร้างบรรยากาศสนุก มัน จนท้องแข็ง
⦁…หย่อนยาน รถตู้โดยสารเถื่อนวิ่งขับอย่างหวาดเสียว หวั่นเกิดอันตรายเยอะเย้ยตำรวจ สน.บางยี่ขัน สน.ตลิ่งชัน สน.คู่ขนานลอยฟ้า ตัดถนนกาญจนาภิเษกเข้าเขต สภ.ปลายบาง สภ.บางกรวย สภ.บางใหญ่ สภ.บางบัวทอง สภ.ไทรน้อย ผ่าน 8 โรงพักตำรวจไม่เคยเห็น ชาวบ้านมองตาปริบๆ ถ้าไม่เร่งกวดขันหากเกิดอุบัติเหตุล้มตาย ชีวิตทรัพย์สินประชาชนมีราคา ประเมินค่าไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นผัก-ปลา…⦁
