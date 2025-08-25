สสว. ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการคนใหม่ ก่อนปิดรับ 5 ก.ย.นี้
คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ออกประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสว. ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2568 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2568
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร พร้อมยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารซี) ชั้น 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่มสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสามารถจัดส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ E-Mail : [email protected]
นอกจากนี้ สามารถสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดได้ที่ https://www.sme.go.th/joinus/ร่วมงานกับเรา หรือ ติดต่อสอบถามฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ โทรศัพท์ 0 2142 9237 หรือ 0 2142 9252 รวมทั้งสามารถสแกนคิวอาร์โคดเพื่อดูรายละเอียดการประกาศรับสมัครผู้อำนวยการ สสว. ได้เช่นกัน