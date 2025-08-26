10วาระร้อน

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดย ทั่น ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีทั่น พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สแกนเองทุกวาระ
งานนี้ประชุมตั้งแต่ 10 โมงเช้า มีถึง 10 วาระ แถมแต่ละวาระยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
รอถึงช่วง 4 โมงเย็น ข่าวผลประชุมยังไม่ถึงมือน้องๆ สื่อ จึงสอบถาม พี่เล็ก วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กพช.
ได้รับคำตอบ “รอนิดนึงครับ (ยิ้ม)”
สุดท้ายผลประชุมแบบละเอียดถึงมือน้องๆ สื่อประมาณ 6 โมงเย็นเล๊ย
อาทิ เคาะลดราคารับซื้อไฟจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งขยายอายุโรงไฟฟ้าน้ำพอง ทั้งเบรกสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนโดยใช้วิธีเลื่อนแผนปลดโรงไฟฟ้า และขยายเวลาโรงไฟฟ้า
แต่ละวาระร้อนจริงๆ ค่า อิอิ