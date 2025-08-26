อุตฯปิโตรเลียมปลุกศก.ไทย

การลงทุนภาคอุตสาหกรรม คือ เครื่องจักรหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระจายรายได้วงกว้าง โดยเฉพาะภาคพลังงานที่มีเม็ดเงินมหาศาล จากเทรนด์พลังงานทั้งฟอสซิลและพลังงานสะอาด
ล่าสุดกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) ภายใต้การบริหารของ “วรากร พรหโมบล” อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) กำลังวางโรดแมปสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเลียมไทยอย่างจริงจัง
“อยากเห็นกิจการปิโตรเลียมของไทยกลับมามีสีสันอีกครั้ง สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนระดับโลกกลับมาลงทุนในไทย นอกจากความมั่นคงพลังงาน ยังพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ความคาดหวังจากอธิบดีวรากร
ภารกิจแรกที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคิกออฟแล้ว คือ การเปิดประมูลสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบนบก ครั้งที่ 25 คาดจะได้ผู้ชนะเดือนธันวาคม 2568 นี้ จากผู้ยื่นประมูล 5 บริษัท รวม 8 คำขอ มี ปตท.สผ. ยื่นขอสิทธิมากที่สุด 3 คำขอ แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด และบริษัท CanAsia Energy Corp. 1 คำขอ, จีโอเมคคานิคอล เซอร์วิสเซส จำกัด 1 คำขอ, อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 1 คำขอ และยูเอซี ยูทิลิตีส์ จำกัด 2 คำขอ
มูลค่าลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมกว่า 2,400 ล้านบาท รัฐได้ค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม กระตุ้นเศรษฐกิจภาคส่วนอื่น เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ภาคขนส่ง
ภารกิจต่อมา กรมอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเปิดให้เอกชนยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 26 สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอันดามัน หรืออันดามันใต้ คาดเปิดให้ยื่นปลายปี 2568 ได้ผู้ชนะประมูลปี 2569 ศักยภาพการค้นพบแหล่งก๊าซขนาด 10 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต เพิ่มความมั่นคงก๊าซธรรมชาติไทยอีก 20 ปี ปัจจุบันได้รับความสนใจจากบริษัทน้ำมันระดับโลก (Seven Sisters) อาทิ เชฟรอน, ENI, ปตท.สผ., โททาล และเอ็กซอน มูลค่าลงทุนระดับแสนล้านบาท
ภารกิจนี้ทำควบคู่กับการปรับแก้กฎหมายปิโตรเลียมให้เอื้อต่อการลงทุนปัจจุบัน เหมาะกับแหล่งปิโตรเลียมของไทยมากที่สุด รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตสำรวจและผลิตปิโตรเลียม อาทิ พื้นที่อ่อนไหวอย่าง ส.ป.ก. (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) หรือเขตป่าสงวน ซึ่งปัจจุบันจำเป็นต้องมีการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยกรมอยู่ระหว่างการจัดทำแพคเกจเพื่อให้ ครม.มีมติอนุมัติให้การขอใบอนุญาตใช้เวลาลดลง ดำเนินการในทิศทางเดียวกัน
หาก ครม.อนุมัติ อนาคตกรมจะเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งบนบกที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพิ่มโอกาสลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทย เพิ่มโอกาสการค้นพบแหล่งพลังงานของประเทศครั้งใหญ่ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยเช่นกัน
ถือเป็นภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นับถอยหลังแต่ละภารกิจเลย!!