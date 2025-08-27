MFI จับมือ Vertex Clinic พัฒนาธุรกิจความงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทย
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่เรนวูด ปาร์ค นายเจลลี่ เฉิน ประธานกองประกวด Miss Friendship International (MFI) เวทีประกวดสาวงามนานาชาติชื่อดังจากประเทศจีน และเครือข่ายพันธมิตรด้านธุรกิจความงามและเวลเนสในจีน ได้ลงนามความร่วมมือกับ ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวอร์เทค คอสโม จำกัด และผู้ก่อตั้ง Vertex Clinic ศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านการแก้ไขโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกร โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ร่วมในพิธีด้วย
นายเจลลี่ เฉิน ประธานกองประกวด Miss Friendship International (MFI) กล่าวถึงการร่วมมือครั้งนี้ว่า ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่เชื่อมโยงวงการความงามของจีนและไทย แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเอเชียสู่เวทีโลก
ส่วนทางด้านของ ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน ซีอีโอและแพทย์ผู้บริหาร Vertex Clinic กล่าวว่า โรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งใหม่นี้ไม่ใช่เพียงแค่สถานพยาบาล แต่เป็นจุดหมายปลายทางด้านแม็กซิลโลเฟเชียล ที่ผสานการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม ออกแบบมาเพื่อผู้คนทั่วโลก ภายในปี 2570 เราจะก้าวไปสู่การเป็น Medical Aesthetics for Longevity Hub of Asia อย่างแท้จริง
ทั้ง MFI และ Vertex Clinic มีแผนต่อยอดความร่วมมือครั้งนี้สู่การสร้าง แพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Partnership Platform) เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็น “Medical Aesthetics for Longevity Hub of Asia” โดยโรงพยาบาลในเครือ Vertex Clinic ภายใต้ชื่อ The Face Hospital by Vertex มีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2570