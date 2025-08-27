เฉลิมชัย ส่งทีมอุทยานฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าหลากแม่ฮ่องสอน เร่งเคลียร์ทางหลวง 108 ให้ใช้การได้ก่อน

เฉลิมชัยส่งทีมอุทยานฯ เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าหลากแม่ฮ่องสอนด่วน เร่งเคลียร์ทางหลวง 108 ให้ใช้การได้ก่อน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายชิติพันธ์ พยายาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ป่าและแหล่งต้นน้ำภาคเหนือ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เหตุ พายุคาจิกิ ที่ทำให้หลายพื้นที่เกิด อุทกภัยและเหตุฉุกเฉินอย่างเต็มที่และเร่งด่วน
นายชิติพันธ์ กล่าวว่า โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ทหาร และฝ่ายปกครองในพื้นที่ สนธิกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชน และเร่งเคลียร์พื้นที่ถนน บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยขณะนี้ ทางหลวงหมายเลข 108 ในพื้นที่ดังกล่าว ยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ด้านนายปฐมพงศ์ พันธุ์ชาญ หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านม่อนตะแลง เผยว่า โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านม่อนตะแลง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย อาสาสมัคร ทหาร ป้องกันสาธารณภัยจังหวัด หน่วยงานปกครอง และตำรวจ ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณโบสถ์คริสต์หลังโครงการฯ รวมถึงได้ช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในอาคารโบสถ์คริสต์ ออกมาเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ คอสะพานน้ำแม่สะมาดที่เส้นทางมุ่งไปบ้านน้ำเพียงดินขาด รถยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้