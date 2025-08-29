วันก่อน “โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ” จัดแถลงข่าวก้าวสู่ปีที่ 31
ก่อนเริ่มงาน สพญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ หนึ่งในคีย์แมน ได้เล่าย้อนวันวาน ก่อนที่ธุรกิจจะเติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดอย่างในวันนี้
“ตอนนี้พี่อายุ 66 ปีแล้ว ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อตั้งแต่เป็นสาว จากเมื่อก่อนเปิดแค่ 2 ทุ่ม ตอนนี้เราเปิด 24 ชั่วโมง พีคสุดคือช่วงพี่อายุ 40 ปี ตอนนี้กำลังทำแผนส่งมอบธุรกิจให้กับคนรุ่นใหม่”
ถ้าไม่เฉลยอายุจริง คงนึกว่า “พี่กฤติกา” เพิ่งผ่านวัยซะรุ่นมาไม่กี่ปีนี่เอง! (อิอิ)