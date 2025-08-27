โบลท์ ฉลองครบรอบ 5 ปี เดินหน้ายกระดับการเดินทางในเขตเมืองทั่วไทยขยายบริการครอบคลุมทั่วประเทศ
โบลท์ (Bolt) แพลตฟอร์มเรียกรถชั้นนำจากยุโรป ฉลองครบรอบ 5 ปีการดำเนินงานในประเทศไทย จากจุดเริ่มต้นในปี 2563 ด้วยพันธกิจสร้างทางเลือกการเดินทางที่ประหยัดและเชื่อถือได้ในกรุงเทพฯ ปัจจุบันโบลท์ได้ขยายบริการครอบคลุมในไทยทั่วทุกจังหวัด พร้อมตอกย้ำเป้าหมายในการทำให้การเดินทางในเมืองเข้าถึงได้ ปลอดภัย และคุ้มค่าสำหรับทุกคน
“เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เดินทางมาถึงจุดนี้ร่วมกับทุกคน” ณัฐดนย์ สุขศิริฐานันท์ ผู้จัดการทั่วไป โบลท์ ประเทศไทย กล่าว “จากการให้บริการครั้งแรกในกรุงเทพฯ สู่การเติบโตที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ความเชื่อมั่นจากผู้โดยสารและผู้ขับขี่คือพลังขับเคลื่อนสำคัญ และและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่ต้องการสร้างระบบการเดินทางที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน เราขอขอบคุณผู้โดยสารและผู้ขับขี่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโบลท์เสมอมา”
เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญนี้ โบลท์จัดกิจกรรมครบรอบ 5 ปีทั่วประเทศ สะท้อนทั้งเส้นทางการเติบโตของบริษัทและการสนับสนุนสังคมไทย
ภาพยนตร์และงานศิลป์ (Anniversary Film & Artwork) – ร่วมมือกับ Moioh Studio ผลิตวิดีโอเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปีของโบลท์ในประเทศไทย ผ่านงานศิลปะจากกระดาษรีไซเคิล ซึ่งต่อมาจะถูกนำไปสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลป์เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิกระจกเงาและมูลนิธิไชยวนา
งานเฉลิมฉลองครบรอบ ณ สวนครูองุ่น – โบลท์ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาและมูลนิธิไชยวนา จัดงานเฉลิมฉลอง ณ พื้นที่การเรียนรู้สีเขียว โดยค่าเช่าสถานที่จะถูกนำไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนครูองุ่นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นมิตรและน่าใช้ยิ่งขึ้นสำหรับสาธารณชน
หลังจบงาน มีการบริจาคของใช้มือสองจำนวน 108 ชิ้น และต้นกล้า 210 ต้น เพื่อร่วมสร้างเมืองที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ โบลท์ยังเปิดตัวฟีเจอร์ Family Profile ในประเทศไทยเพื่อให้การเรียกรถภายในครอบครัวหรือกลุ่มผู้ดูแลทำได้ง่ายขึ้น ฟีเจอร์นี้เปิดโอกาสให้เจ้าของบัญชีจัดการและชำระค่าเดินทางแทนสมาชิกได้สูงสุดถึง 9 คนภายใต้บัญชีเดียว สามารถกำหนดวงเงิน ตรวจสอบการเดินทางแบบเรียลไทม์ และรับการแจ้งเตือน ขณะที่สมาชิกก็สามารถกดเรียกรถเองได้อย่างอิสระ ฟีเจอร์นี้ตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้งานที่พบว่ามีอัตราการเรียกรถแทนผู้อื่นแล้วกว่า 2-6%
Family Profile ทางเลือกที่สะดวกกว่าในการจัดการการเดินทางสำหรับ:
ผู้ดูแลที่ต้องการจัดการการเดินทางให้ผู้สูงอายุ
ครอบครัวที่ต้องการบริหารค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางร่วมกัน
กลุ่มผู้ใช้งงานที่ต้องการความสะดวกในการแชร์การเดินทาง
ทั้งนี้ผู้ใช้งาน Family Profile ทุกคนจำเป็นต้องมีบัญชีโบลท์ของตนเองและมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการด้านความปลอดภัยของโบลท์
“ที่โบลท์ เราต้องการทำให้การเรียกรถสอดคล้องกับวิธีการเดินทางจริงของผู้คน” ณัฐดนย์ กล่าวเสริม “Family Profile คือการสร้างความยืดหยุ่น ควบคุมได้ และโปร่งใส ไม่ว่าจะเพื่อดูแลญาติผู้ใหญ่ หรือเพื่อให้คนที่คุณรักเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น”
ในขณะที่ประเทศไทยเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการ Smart City และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในเขตเมือง โบลท์มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้ด้วยบริการการเดินทางที่ทันสมัย ครอบคลุม และเข้าถึงได้สำหรับทุกคนทั่วประเทศ
โบลท์ นำเสนอบริการ Bolt Business ในประเทศไทย โซลูชันการเดินทางเพื่อธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์องค์กรและพนักงาน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการการเดินทาง พร้อมยกระดับประสบการณ์การใช้แอปโบลท์ให้เหมาะสมกับความต้องการด้านธุรกิจโดยเฉพาะ