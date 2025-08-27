เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต เยอรมัน ปลุกผู้ประกอบการไทยร่วมงานแฟร์นานาชาติยักษ์ใหญ่เปิดประตูสู่ตลาดโลก
เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต, เยอรมัน (Messse Frankfurt) บริษัทสัญชาติเยอรมัน ผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติชั้นนำระดับโลก เชิญผู้ประกอบการไทยร่วมงานแฟร์นานาชาติยักษ์ใหญ่ “Ambiente – Cristmasworld – Creativeworld” เปิดประตู่สู่ตลาดโลก ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2569 ณ Messe Frankfurt เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี
นายสเตฟาน คัวร์ซอว์สกี ผู้อำนวยการ รองประธานอาวุโส Messe Frankfurt เปิดเผยว่า เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต, เยอรมัน พร้อมแล้วในการจัดงาน Ambiente, Christmasworld และ Creativeworld ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้า แต่เป็น ศูนย์รวมแรงบันดาลใจ เทรนด์ใหม่ระดับโลกและโอกาสทางธุรกิจ ด้านสินค้าไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งเทศกาล และงานสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงผู้ผลิต แบรนด์ ดีไซเนอร์ และผู้ค้าปลีกจาก 170 ประเทศทั่วโลก ผู้ประกอบการทั่วโลกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า จำนวนประมาณ 4,700 ราย และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 1.5 แสนคน เรามุ่งหวังที่จะเห็นผู้ประกอบการไทยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในตลาดโลกผ่านงานในครั้งนี้
ไฮไลต์งาน Ambiente – Lifestyle 2026 เป็นงานสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุม Dining, Living, Giving และ Working ชูแนวคิด Sustainability & Future Retail และเปิดตัว Ambiente Trends 2026 โดยงานนี้จะมี แคตตี้ ชีเบ็ค ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ Katty Schiebeck Studio มาร่วมงานด้วย
Christmasworld 2026 เป็นงานแสดงสินค้าและตกแต่งเทศกาลระดับโลก นำเสนอเทรนด์การออกแบบล่าสุด กิจกรรม Decoration Unlimited, Christmasworld Trends และ Conzoom Solutions Academy สำหรับผู้ค้าปลีก ซึ่งในงานครั้งต่อไปมาในธีม “Tropical Bounty”
Creativeworld 2026 เวทีระดับโลกสำหรับงานศิลป์ งานฝีมือ และอุปกรณ์สร้างสรรค์ พบกับ Creativeworld Trends เวิร์กชอปทดลองผลิตภัณฑ์จริง และนวัตกรรมวัสดุใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาดงาน DIY และครีเอทีฟ
“งาน Ambiente, Christmasworld และ Creativeworld ของ เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต, เยอรมัน ถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการทั่วโลก ในการเปิดตัวสินค้าใหม่ พบปะคู่ค้าระดับนานาชาติ และ อัปเดตเทรนด์แห่งอนาคต ถือเป็นศูนย์รวมแรงบันดาลใจ เทรนด์ และโอกาสทางธุรกิจ ที่เชื่อมโยงผู้ผลิต แบรนด์ ดีไซเนอร์ จำนวน 170 รายจากทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน งานนี้จึง เปรียบเสมือนผู้นำที่สร้างกระแสความนิยม สไตล์ ใหม่ๆ ระดับโลก ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะสามารถมาดูว่าอะไรกำลังเป็นเทรนด์และอะไรจะมาในอนาคต และนำแนวคิดเหล่านี้กลับไปปรับใช้ยังประเทศของตนเอง” นายสเตฟาน กล่าว
ด้าน นายนิคม เลิศมัลลิกาพร ประธานบริหาร บริษัท เวิล์ดเด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจของ เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต, เยอรมัน (Messse Frankfurt) เปิดเผยว่า Messse Frankfurt จัดมาต่อเนื่อง 30 ปีแล้ว เป็นงานที่มีรูปแบบธุรกิจแบบ B2B สำหรับปี 2026 นี้มี ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมแสดงสินค้ามีจำนวนประมาณ 60 ราย งานนี้จะช่วยเปิดโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการสามารถเจาะตลาดใหม่ทั้งในยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง พร้อมสร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจสู่สากลอย่างยั่งยืน
งาน Ambiente, Christmasworld และ Creativeworld จัดโดย เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต, เยอรมัน (Messse Frankfurt) เป็นงานแฟร์ระดับโลกที่มีผู้ประกอบการ นักธุรกิจมาจัดแสดง นวัตกรรม สินค้า บริการ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศของคู่ค้า เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นงานที่เปิดโอกาสขยายเครือข่ายการค้าระหว่างคู่ค้าด้วยกัน