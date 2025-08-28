ยธ.จับมือ มท.ลุยแก้ปัญหาบุคคลไร้รัฐ–ไร้สัญชาติ มอบบัตรประจำตัวอ.แม่สรวย เชียงราย

ยธ.จับมือ มท.บูรณาการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล แก้ปัญหาบุคคลไร้รัฐ – ไร้สัญชาติ ลุยมอบบัตรประจำตัวบุคคล ที่ อ.แม่สรวย เชียงราย
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่จ.เชียงราย นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีมอบบัตรประจำตัวบุคคลสัญชาติไทย และ บัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567 ในเขตพื้นที่อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมี นายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ นายอำเภอแม่สรวย น.ส.ณัฐภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว ที่ปรึกษากรมสอบสวนคดีพิเศษ นายคมกฤช ศิริตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายอังศุเกติ์ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรม นายสมชาย ติไชย ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 น.ส.จักษณา ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย นายชัยวัฒน์ เกตุนอก ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงราย คุณแอลวิส บีวอมเบล เวลเลมบา ผู้อำนวยการโครงการ มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (ADRA) ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม เข้าร่วมงานดังกล่าว
นายชรินทร์ กล่าวว่า ทางรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติเป็นอย่างมาก โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2567 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามา อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานาน และกลุ่มบุตรที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักร เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนพึงมีตามกฎหมายในด้านต่างๆ อันเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล และกฎหมายระหว่างประเทศ จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงยุติธรรม ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติมาอย่างต่อเนื่อง และได้บูรณาการกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานกับสำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นายชรินทร์ กล่าวว่า ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า มีการประสานงาน และบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงยุติธรรม จ.เชียงราย และอ.แม่สรวย อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำงานด้านบูรณาการร่วมกัน เป็นจำนวน 2 ครั้ง จำนวน 2,762 คน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการอำนวยความยุติธรรมด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่อ.แม่สรวย ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยถือว่าทางอำเภอแม่สรวยซึ่งเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายเป็นอำเภอแรกที่ปิดภารกิจการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล แก้ปัญหาบุคคลไร้รัฐ – ไร้สัญชาติ เป็นผลสำเร็จ