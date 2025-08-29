กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เจาะตลาดสหรัฐ ผ่านงาน Timeless Thai Taste 2025
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงการจัดกิจกรรม “Timeless Thai Taste 2025” ระหว่างวันที่ 9-14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ใน 3 เมืองสำคัญของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ นครลอสแอนเจลิส เมืองไมอามี และนครนิวยอร์ก ที่มีกิจกรรมนำเสนอร้านอาหารไทย จากร้าน Thai SELECT การสาธิตการทำอาหาร และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้นำเข้าในท้องถิ่น
พร้อมด้วยกิจกรรม Meet and Greet กับนักแสดงไทยจากซีรีส์วาย (BL) ที่เป็นจุดเด่นของงานในครั้งนี้ ยังสามารถต่อยอดอุตสาหกรรมซีรีส์ไทย ให้เป็นหนึ่งในภาคบริการที่มีศักยภาพสูงและเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดโลก สร้างความสนใจให้กับนักลงทุน ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในสหรัฐฯ หลายรายที่แสดงเจตจำนงในการหารือความร่วมมือ กับผู้ผลิตซีรีส์ไทยในอนาคต
ทั้งการเผยแพร่ การร่วมลงทุน และการพัฒนาเนื้อหาใหม่ ทั้งในรูปแบบของซีรีส์ ละคร เวอร์ชวลแฟนอีเวนต์ และลิขสิทธิ์การนำเข้า ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศหลักร้อยล้านบาท
น.ส.สุนันทา ยังระบุว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการใช้ Soft Power ขับเคลื่อนการส่งออกไทย โดยการผสานระหว่างวัฒนธรรม อาหาร และความบันเทิงเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างการรับรู้ และความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพลังในการบริโภค และให้คุณค่ากับวัฒนธรรม
ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังวางแผนเดินหน้าสนับสนุนอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ของไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงวัฒนธรรมและการเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้น เป็นศูนย์กลางของ Creative Economy และ Soft Power แห่งเอเชียในเวทีโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน
และหลังจบงานยังได้มีการเผยแพร่ วิดีโอโปรโมทร้านอาหาร Thai SELECT ที่ถ่ายทำร่วมกับนักแสดงซีรีส์ชื่อดังจากค่าย Be on Cloud และค่าย The head Quarters ใน 3 เมือง เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคในต่างประเทศสนใจเข้ามาลิ้มลอง รสชาติอาหารไทยแท้ สามารถรับชมได้เร็ว ๆ นี้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บัญชี X ของโครงการ Timeless Thai Taste และ ช่องทางอย่างเป็นทางการของ Be On Cloud
ดังนั้นกิจกรรม “Timeless Thai Taste 2025” จึงไม่เพียงสร้างภาพลักษณ์และความนิยมให้สินค้าไทย แต่ยังผลักดันมูลค่าการค้าและการส่งออกธุรกิจบริการของไทย ให้ขยายตัวต่อเนื่องในตลาดโลก