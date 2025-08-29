อนุทิน ประกาศตั้งรัฐบาล ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ พร้อมนำ 10 ส.ส.เพื่อไทย ข้ามขั้วหนุน

อนุทินประกาศตั้งรัฐบาล ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ พร้อมนำ 10 ส.ส.เพื่อไทยข้ามขั้วหนุน
วันที่ 29 สิงหาคม ที่พรรคภูมิใจไทย(ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภท.นำแถลงการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล โดยมีแกนนำพรรคการเมืองที่เข้าร่วมได้แก่ นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคพท.ร่วมแถลงข่าวด้วย
นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคการเมืองที่มาร่วมแสดงจุดยืน ในการจัดตั้งรัฐบาล ได้ยอมรับเงื่อนไข 3 ข้อ ของพรรคประชาชน(ปชน.) ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพื่อเดินหน้าและแก้ปัญหาให้กับประเทศ ซึ่งส.ส.ที่มาร่วมแสดงจุดยืนครั้งนี้ ถือเป็นเอกสิทธิ์ ในการสนับสนุนให้การเมืองเดินหน้าต่อไปได้ ยืนยันว่า พรรคภท.และพรรคร่วมที่มีจุดยืนเดียวกันพร้อมร่วมกันพาประเทศเดินหน้า
ด้านนายศักดิ์ดา กล่าวว่า ตนเป็นส.ส.บ้านนอก ต้องให้ประเทศเดินหน้า การมาสนับสนุนนายอนุทินครั้งนี้ ถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ต้องการช่วยให้การเมือง สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดย ตนและเพื่อนส.ส.พรรคพท.อีกประมาณ 10 คน พร้อมสนับสนุนนายอนุทิน