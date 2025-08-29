ฟันสวยถึงที่ทำงาน แอท ยู เดนทัล จับมือ โฮมโปร จัดโครงการดูแลช่องปากพนักงานทั่วประเทศ
บริษัท แอท ยู เดนทัล จำกัด (AT U DENTAL) ผู้นำด้านการให้บริการรถ ทันตกรรมเคลื่อนที่ชื่อดังของประเทศไทย นำโดย นายธัชวีร์ สุวรรณปัญญา กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (โฮมโปร) โดย นายชานันท์ วัฒนสุนทร ผู้จัดการทั่วไป-สายทรัพยากรบุคคล ดูแลสุขภาพช่องปากของพนักงานโฮมโปร พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อนมีแผนขยายไปทั่วประเทศไทย ภายใต้โครงการ “Homepro Happy Dental X AT U” ด้วยการนำรถบริการ ทันตกรรมเคลื่อนที่ไปจอดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบถึงหน้าสำนักงาน ในคอนเซ็ปท์ “ฟันสวยถึงที่ทำงาน…เป็นไปได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ แอท ยู เดนทัล ที่ต้องการส่งเสริมสวัสดิการสุขภาพที่ดีของบริษัท พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการด้านทันตกรรมอย่างตรงจุด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
นายธัชวีร์ สุวรรณปัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอท ยู เดนทัล จำกัด กล่าวว่า “แอท ยู เดนทัล มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพช่องปากของทุกคนให้แข็งแรงและยิ้มได้อย่างมีความสุขในทุกวันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานในองค์กร สถาบัน ตลอดจนบริษัทต่างๆ ทั่วประเทศไทย ที่ต้องการเสริมสร้างแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับพนักงานอย่างจริงจัง ด้วยการเปิดให้บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ครบครัน ซึ่งสามารถไปให้บริการถึงหน้าบริษัทของคุณโดยตรงแบบไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกและลดความยุ่งยากในการเข้ารับบริการ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงบริการทางทันตกรรมได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งเราหวังว่าเมื่อพนักงานทุกคนมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นทั้งยังช่วยเพิ่มการดูแลสุขภาพของพนักงานด้วยสวัสดิการที่ครอบคลุมความต้องการของพนักงาน พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อบริษัทได้อีกทางหนึ่ง ถือเป็นสวัสดิการสมัยใหม่ที่จะมอบให้พนักงานอีกด้วย“
ด้าน นายชานันท์ วัฒนสุนทร ผู้จัดการทั่วไป-สายทรัพยากรบุคคล บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (โฮมโปร) เปิดเผยว่า “ทาง โฮมโปร นั้นใส่ใจเรื่องของสุขภาพของพนักงานมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง หรือการป้องกันโรคร้ายต่างๆ แต่หลายคนอาจจะลืมเรื่องใกล้ตัวอย่าง ช่องปาก เราทราบดีว่าพนักงานทุกคนมีสิทธิประกันสังคมในการดูแลช่องปาก แต่จะมีสักกี่คนที่ไปใช้บริการ อาจจะติดเรื่องของเวลา ไม่สะดวกเดินทาง กระทั่งได้เห็นว่ามีบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ และเราอยากจะให้พนักงานของเราได้ใช้เวลาว่าง เพื่อที่จะดูแลสุขภาพช่องปาก จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น”
สำหรับแอท ยู เดนทัล เปิดให้บริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ รองรับการให้บริการได้สูงสุดถึง 400 คนต่อวัน ให้คำปรึกษาและดูแลโดยทีมทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมชั้นนำของประเทศไทย รวมถึงมีเครือข่ายคลินิกพันธมิตรกว่า 21 สาขาทั่วประเทศ พร้อมส่งมอบสมุดสุขภาพฟัน (Dental Passport) ให้แก่ลูกค้าได้ทันทีหลังทำหัตถการเสร็จสิ้น
ผู้สนใจสามารถติดต่อ แอท ยู เดนทัล เพื่อรับบริการรถทันตกรรมเคลื่อนที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.atudental.co.th หรือ Facebook: รถทันตกรรมเคลื่อนที่ บริษัท แอท ยู เดนทัล หรือ Line: @atudental หรือโทร. 02 096 4435, 098 848 8899