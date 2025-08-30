GREE Electric Appliances ยกระดับรูปแบบการดำเนินงาน พร้อมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเต็มที่
GREE Electric Appliances ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป ตลาดประเทศไทยจะเข้าสู่ระยะการพัฒนาธุรกิจขั้นใหม่ โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนจำหน่ายเดิมได้โอนถ่ายเรียบร้อยแล้ว และต่อจากนี้ GREE Electric Appliances (Thailand) Co., Ltd. จะเป็นผู้รับผิดชอบการนำเข้า การขาย และการบริการหลังการขายของผลิตภัณฑ์กรีในประเทศไทยอย่างเป็นเอกภาพ
ในกระบวนการปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งนี้ GREE Electric Appliances ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อสิทธิอันชอบธรรมของผู้บริโภค บริษัทได้ให้คำมั่นอย่างหนักแน่นว่า ผลิตภัณฑ์กรีที่ผู้บริโภคซื้อผ่านทุกช่องทางก่อนหน้านี้ จะยังคงได้รับบริการรับประกันและการจัดหาอะไหล่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการบริการจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสิทธิของผู้ใช้งานจะไม่ถูกกระทบ
ด้วยการยกระดับในครั้งนี้ GREE Electric Appliances จะเร่งเดินหน้าขยายการดำเนินงานเชิงท้องถิ่นในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น มอบนโยบายความร่วมมือที่ยืดหยุ่นและแข่งขันได้แก่พันธมิตรผู้จัดจำหน่าย พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ในวันที่ 10 กันยายน 2568 GREE Electric Appliances จะจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ณ กรุงเทพมหานคร โดยจะนำเสนอเครื่องปรับอากาศรุ่นล่าสุดที่เน้น “การควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ การประหยัดพลังงาน และอากาศเพื่อสุขภาพ” ซึ่งสะท้อนถึงปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ยึดมั่นในแนวคิด “นวัตกรรมขับเคลื่อน ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทรู แบงค็อก รัวท้ายเกม! แซงคว้าชัยเหนือ บีจี ปทุม 2-1 บิ๊กแมตช์ศึกไทยลีก
- นักธุรกิจ ผู้ประกอบการพัทยาอยากได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีคุณธรรม แก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว
- ด่วน! ‘ชาย’ ตกท่อลึก 15 เมตร ซอยสวนผัก ตลิ่งชัน จนท.เร่งช่วยเหลือ
- ชูวิทย์ เตือนปชน. ระวังเจอแว้งกัด สงสัยหนุนอนุทินอยู่ 4 เดือน แล้วคดีฮั้วสว.-เขากระโดงล่ะ ?