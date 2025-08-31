โฟร์โมสต์ผนึกกำลังพันธมิตร ‘ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย’ ปีที่ 5
บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ในประเทศไทยและอินโดจีน ร่วมกับพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี และมูลนิธิกระจกเงา เดินหน้าสานต่อโครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย” ปีที่ 5 (Foremost One Million Smiles 5th) เพื่อส่งมอบนมพร้อมดื่มยูเอชที โฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 จำนวน 1,000,000 กล่อง ให้แก่เด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการทั่วประเทศ เป็นการตอกย้ำความสำคัญของภารกิจในการส่งมอบโภชนาการที่ดีที่สุดให้กับเด็กผ่านผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มคุณภาพสูง โดยมุ่งหวังที่จะเติมเต็มโอกาส และส่งเสริมศักยภาพด้านโภชนาการและสารอาหารที่ดีให้แก่เด็กไทยอย่างเต็มกำลัง
นายวิภาส ปวโรจน์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ ไม่เพียงมุ่งเน้นดำเนินงานด้านธุรกิจเท่านั้น แต่ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กไทย เพราะที่ผ่านมาบริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาภาวะทุพโภชนาการที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็กไทยมาตลอด จึงเกิดเป็น โครงการโฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยปีนี้เราได้พันธมิตรจากภาครัฐบาล และหน่วยงานเอกชนมาช่วยภารกิจส่งมอบนม 1,000,000 กล่อง ให้แก่เด็ก ๆ โดยที่ผ่านมา โฟร์โมสต์ได้มอบนมให้แก่พันธมิตร ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานในพิธีรับมอบ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่เยาวชนทั่วประเทศ เพราะนมเป็นเครื่องดื่มที่มีสารอาหาร อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้นเด็กทุกคนจึงควรได้รับโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ แบรนด์ในการมุ่งมั่นที่จะส่งมอบโภชนาการที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลก และไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเพื่อเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด
จากการทำงานร่วมกันระหว่างโฟร์โมสต์ และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการวิจัยเชิงลึก ภายใต้โครงการ SEANUTS II เพื่อสำรวจภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 12 ปี ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย โดยผลวิจัยพบว่า เด็กไทยส่วนใหญ่ยังคงได้รับสารอาหารสำคัญที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ได้แก่ แคลเซียม ธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี วิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินดี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการทางโภชนาการอย่างตรงจุด และส่งผลต่อความพร้อมในด้านร่างกายและจิตใจที่ดีในอนาคต รวมถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรงยั่งยืนต่อไป
บริษัทไม่เพียงดำเนินโครงการเพื่อมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่เด็ก ๆ แต่ยังให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (Circular) เพราะทุกกล่องนมของโฟร์โมสต์สามารถนำไปรีไซเคิลและสร้างประโยชน์ต่อได้อีก ด้วยวิธีง่าย ๆ เพียงล้างกล่องนมให้สะอาด และพับกล่องให้แบน กล่องนมก็จะเข้าสู่กระบวนการแยกขยะเพื่อนำไปแปรรูปให้กลายเป็นเยื่อกระดาษ, โพลิเมอร์ และอลูมิเนียม สำหรับการนำไปใช้ต่อในรูปแบบต่าง ๆ
โครงการโฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย ปีที่ 5 (Foremost One Million Smiles 5th) ขอเชิญชวนทุกคนร่วมสร้างรอยยิ้มและเสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้เด็กไทย ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการมอบ “โภชนาการที่ดี” เพียงซื้อนมโฟร์โมสต์ UHT รสชาติใดก็ได้ 1 ลัง ทางโฟร์โมสต์จะบริจาคนมโฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 จำนวน 1 ลัง รวมสูงสุด 1,000,000 กล่อง ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2568 ที่ร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการ เช่น Lotus, Big C, Tops, 7 Eleven, CJ, Makro และร้านค้าปลีกใกล้บ้าน เพราะรอยยิ้มของเด็กไทย เริ่มต้นจากนมกล่องเล็ก ๆ ที่คุณเลือกซื้อ
