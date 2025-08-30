Give LIFE Get LIVES สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับชวนร่วมงานส่งเสริมการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย เตรียมจัดงาน “Give LIFE Get LIVES: สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ” เนื่องใน World Transplant Month 2025 เพื่อรณรงค์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย อาทิ Give LIFE: เสวนากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายอวัยวะและกระจกตา กิจกรรม Get LIVES: บอกเล่าประสบการณ์ตรงจากผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ และที่สำคัญคือการรวมพลศิลปินดารา เหล่าคนดัง มาร่วมกิจกรรม Be A Giver: ความสุขจากการแบ่งปัน โดยมี “จุ๋ย วรัทยา มาพร้อมกับ “พุฒ พุฒิชัย” และ “พิม พิมพ์จิรา” มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ของการเป็นผู้ให้และผู้แบ่งปัน นอกจากนี้ยังมี “แพรรี่ ไพรวัลย์” ที่มาร่วมพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องการบริจาคอวัยวะ พร้อมกันนี้ยังเสิร์ฟความสนุกให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก “เป้ (วง Mild)” และกิจกรรมไฮไลท์ “Give for GIFTS” โดยผู้ที่แสดงเจตจำนงบริจาคอวัยวะจะได้รับสิทธิรับของที่ระลึก POP MART อีกด้วย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ ในวันที่ 1 กันยายน 2568 ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ที่ Facebook: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ Website: www.hospital.tu.ac.th