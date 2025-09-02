เรียงคนมาเป็นข่าว

|ผู้เขียน
⦁…กำหนดเปิดสภา เพื่อ “โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี” แทน “แพทองธาร ชินวัตร” ที่ร่วงจากเก้าอี้ไป ด้วยคำตัดสินของ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ว่า “มีการกระทำขัดต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรง” ซึ่งเปิดกระดานหมากเกมนี้อย่างฝุ่นตลบ ด้วยข้อจำกัดของเวลาที่ทำให้ต้องรีบเร่ง ระหว่าง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ที่แม้จะแบ๊กอัพด้วย “ตระกูลชิดชอบ” แค่มีเล่นบท “ตัวจริงเสียงจริง” ได้คล่องแคล่วกว่า “ชัยเกษม นิติสิริ” ที่เคลื่อนอยู่ในเงาร่างของ “ครอบครัวชินวัตร” เมื่อเรื่องราวเดินไปในอิทธิพล “อำนาจรัฐพันลึก” ชั่วโมงนี้ ราคาของ “เสี่ยหนู” เป็นต่ออยู่ 2-3 ขุม
⦁…เกมของ “ทักษิณ ชินวัตร” ที่โทรไปลาก “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ออกมายืนตากแดดกลางแจ้ง แต่ “เสี่ยเอก” แก้เกมด้วยการออกมาเปิดให้สาธารณะรู้ถึงเนื้อหาการพูดคุย พร้อม “โยนกลับให้เป็นเรื่องพรรค” เมื่อ “เพื่อไทย” ทำท่าเล่นแง่ ด้วยการ “เพิ่มเงื่อนไข” ที่ดูไม่มีประโยชน์อะไรมากกว่า “สร้างภาพการนำ” บาดแผลเมื่อครั้ง “ถูกเบี้ยวข้อตกลง” ปะทุขึ้นมาให้ “พรรคประชาชน” รู้สึก คำตอบน่าจะยิ่งชัดขึ้น
⦁…แต่ที่น่าเวียนหัวไม่แพ้กันคือ “พรรคประชาชน” ภายใต้การนำของ “เดอะเท้ง-ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” ที่ “เล่นท่าเอาเท่” ให้พรรค “โหวตหนุนนายกฯ” โดยไม่ร่วมรัฐบาล ด้วยเหมือนไม่เข้าใจปัญหาของพรรคที่ผู้คนมีคำถามว่า “ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นรัฐบาลจริงหรือไม่” โอกาสที่จะได้คำตอบชัดๆ มาจ่ออยู่ตรงหน้า แต่ “ประกาศตั้งรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลไปเลย” กลับหลีกเลี่ยงที่จะให้ประชาชนได้รู้แบบ “ตรงไป
ตรงมา” ปล่อยให้ความกังขาทอดยาวไปถึง “เลือกตั้งใหญ่” ที่จะมาถึงในอีกไม่นานนี้ โดยไม่จำเป็น
⦁…เกมแตกหักระหว่าง “เพื่อไทย” กับ “ภูมิใจไทย” ครั้งนี้เป็นเดิมพันสูงยิ่งสำหรับ “ครอบครัวชินวัตร” ว่าจะยังยืนอยู่บนเวทีการเมืองไทยต่อไปหรือไม่ หาก “ชัยเกษม” พ่าย “อนุทิน” เท่ากับเก็บฉาก ส.ส.ใน “โครงสร้างพรรคเพื่อไทย” ที่แก่นแกนคือ “ศูนย์รวมนกแล” มีโอกาสแตกฉานซ่านเซ็น ไปตามเสียงเคาะกะละมัง ยิ่งแม่เหล็กหลัก “ทักษิณ ชินวัตร” ถูกบังคับเดินในทาง “อยู่บ้านเลี้ยงหลาน” คนในครอบครัว หมดโควต้าที่จะมานำพรรค ที่เคยเป็นแหล่งให้ “งูเหลือม” กินอิ่มนอนหลับ จะแปรสภาพเป็น “รังงูเห่า” มาย้อนกัดเอาได้ไม่ยาก นาทีนี้มีที่เปลี่ยนรูปแปลงร่างให้เห็นแล้วหลายคน
⦁…หากต้องการจับสัญญาณ น่าจะทำได้ไม่ยาก แต่ดูความเคลื่อนไหวของกลุ่ม “สมศักดิ์ เทพสุทิน-สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” ที่ได้ยกให้เป็น “เซียน” ระดับที่ไม่ต้องรอหาเหตุผลมาอธิบายความเปลี่ยนแปลง เพราะเหมือนทุกอณูของเนื้อหนัง รับความเปลี่ยนแปลงได้ด้วย “ความรู้สึก” อย่างไม่เคยผิดพลาด หลังจากนี้การเมืองจะมีอะไรให้เห็นอีกบานเบ้อเร่อ
⦁…ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อความเปลี่ยนแปลงอำนาจรัฐ เป็นธรรมดาที่กลไกราชการจะ “เกียร์ว่าง” เวลาแบบนี้เป็น “นาทีทองของพวกที่จ้องหาประโยชน์” อย่าได้แปลกใจที่ “การหลอกลวง ฉ้อฉล” จะชุกชุมยิ่งกว่า “ดอกเห็ดต้นฤดูฝน” ประเทศ “รัฐสวัสดิการข้าราชการ” เจ้าหน้าที่รัฐได้รับการดูแลอย่างดี แต่ “ปล่อยปละละเลยการทำหน้าที่ทันทีเมื่อไม่มีการควบคุม” ระบาดไปทั่วในโลกออนไลน์ คือ “เพจปลอมชักชวนให้ลงทุน”
⦁…ประหลาด ปกครองด้วยระบบรัฐสภามาเกือบร้อยปี มีรัฐบาลมามากมาย “ยุบสภา” กันนับครั้งไม่ถ้วน แต่จนป่านนี้ “รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีอำนาจยุบสภาหรือไม่” ยังเป็นเรื่องที่เถียงกันไม่จบ ด้วยความเห็นที่แตกต่างของ “นักกฎหมาย” ซึ่งไม่ใช่ระดับทั่วไปธรรมดา แต่เป็น “ผู้เชี่ยวชาญหลักนิติศาสตร์แถวหน้า” ยิ่งฟังยิ่งอนาถใจว่าในหลักการ “ทุกคนมีหน้าที่ทำตามกฎหมาย” จะอ้าง “ไม่รู้กฎหมาย” มาเป็นเหตุไม่ได้ แต่กลับกลายเป็นว่า “อะไรถูกอะไรผิด” นั้น “ตัวบท” ทั้งหลาย สร้างความสับสนให้มากที่สุด โดยเหมือนไม่มีทางแก้ไขอะไรได้
จัดงาน – ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และคณะกรรมการ TCMA จัดงานใหญ่แห่งปี “2025 TCMA Technical Conference and Exhibition” ภายใต้แนวคิด “Decarbonization Technology : Advancing Cement Industry towards Net Zero 2050” สะท้อนการขับเคลื่อนอย่างไม่หยุดยั้งของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย ณ โรงแรมลาเซ็ทต้า บาย ทอสกานา วัลเล่ย์ เขาใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้
จัดกิจกรรม – นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอร์เจอร์ โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แก่สมาชิก Maison Berger Paris Society ชวนไป Hopping ย่านอารีย์ โดยมี ณพงศ์ กาญจนพงศ์พันธุ์, สุจิตา กาญจนพงศ์พันธุ์, ธัญญพัทธ์ วงศ์มงคลธรณ์ และ พัชญ์สิตา ชัยพันธุ์โรจน์ ร่วมงาน ณ ร้าน THE BEDROOM COMPANY ARI เมื่อเร็วๆ นี้
แถลงข่าว – รองศาสตราจารย์ ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแถลงข่าวในการเป็นเจ้าภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา หรือ WUNCA (วันก้า) (Workshop on Uninet Network and Computer Application) ครั้งที่ 45 โดยมี พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี, รองศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตระรุจิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ ร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม. เมื่อเร็วๆ นี้
ฉลอง 8 ปี – ธนโชติ บุญมีโชติ กรรมการผู้จัดการธุรกิจกุ้ง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานฉลองครบรอบ 8 ปี แบรนด์คิวเฟรช (Qfresh) “8th Birthday SEALABRATION” ทะเลนี้มีแต่ “ให้” กับ “ให้” ร่วมจับมือ 8 ร้านค้าพันธมิตรที่เป็น Everyday food จัดเต็มคืนกำไรลูกค้ามอบของขวัญและลุ้นรับของรางวัล ณ ลาน Eden ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์
เปิดโครงการ – สุรินทร สุนทรสนาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมเครือข่ายแบรนด์ไทยสู่ตลาดสากล ปี 2568” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Unique Unite” โดยมี ม.ล.ภาสกร อาภากร ร่วมด้วย ณัฐสมณฑ์ วณิชย์วรนันต์, ทรงพล เนรกัณฐี และ วีรยา อยู่วิทยา ร่วมงาน ณ กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
รับรางวัล – สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัลเกียรติยศระดับเอเชีย จากงาน The Asia Pacific Enterprise Awards 2025 จาก พงษ์พล ยอดเมืองเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ฟง ชาน ออน ประธานองค์กร Enterprise Asia โดยมี ปราโมทย์ ศักดิ์กำจร, นิรัตน์ บูชาสุข, เมธิรา สังขพันธ์, พุฒิพัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์, นพ.วุฒิวงศ์ สมบุญเรืองศรี และ ปาณัท สุทธินนท์ ร่วมงาน ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเตล กรุงเทพฯ