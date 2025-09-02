ทูมอร์โรว์แลนด์ต้องจัดให้ดี!!

ประเทศไทยกำลังจะมีทูมอร์โรว์แลนด์ (Tomorrowland) หรือเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ (EDM) ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามใช้งบกลาง 2,000 ล้านบาท จัดนาน 5 ปี ตั้งแต่ปี 69-73
โดยมี Tomorrowland International ที่ร่วมลงทุนกับพันธมิตรในประเทศไทยดำเนินการ พิกัด Wisdom Valley (วิสดอม วิลเลจ) จ.ชลบุรี แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ
จากผลศึกษาพบว่า ทูมอร์โรว์แลนด์ จะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยตลอด 5 ปี รวม 12,053 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมงาน 922,500 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศ 369,000 คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 553,500 คน รายได้หลักจะมาจากการขายบัตรเข้างานกว่า 5,200 ล้านบาท รายได้จากสปอนเซอร์ 3,500 ล้านบาท และรายได้จากการขายอาหาร-เครื่องดื่ม 1,900 ล้านบาท โดยคาดว่าจำนวนผู้เข้าร่วมงานจะเพิ่มขึ้นจาก 50,000 คนในปีแรก เป็น 75,000 คนในปีสุดท้าย
ถือเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไทยออกสู่สายตาโลกไปในตัว เพราะไม่เพียงแต่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยเข้าไปเที่ยวเท่านั้น แต่หากภาพคอนเสิร์ตจัดได้เป็นอย่างดีในไทยแพร่ออกไป ประเทศไทยจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่กลบปัญหาเดิมที่สร้างผลกระทบทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัว และเปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปเที่ยวประเทศอื่นที่เป็นคู่แข่งได้ แต่เน้นย้ำว่า ต้องเป็นการจัดคอนเสิร์ตได้เป็นอย่างดี มอบประสบการณ์บวกสุดพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมงานได้จริงๆ
เพราะช่วงที่ผ่านมา การจัดงานใหญ่ขึ้นในประเทศไทย มักไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร แม้มีการวางแผนล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม ยกตัวอย่างการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ขึ้นในหลายครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นธันเดอร์โดม เมืองทองธานี หรือราชมังคลากีฬาสถาน ที่มักมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทาง ทั้งรถติด หารถสาธารณะยาก และการถูกโกงเรียกราคาค่าโดยสารแพงหลายเท่าจากช่วงปกติ ซึ่งถือเป็นปัญหาโลกแตกที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้
หวังว่าทูมอร์โรว์แลนด์ จะเป็นแม่เหล็กสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ไม่ใช่ชื่อเสีย (ง) เหมือนบทเรียนในอดีต
วิณัฐฏาภรณ์ ศิริโสม