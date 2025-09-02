ปกติเวลากระจิบข่าวเจอ ‘ดีดีชาย’ หรือ คุณชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในงานแถลงข่าวของ การบินไทย ก็มักจะเจอลุคขรึมมาดนิ่ง
ล่าสุด กระจิบข่าวได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปศึกษางานที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ร่วมกับการบินไทย สังเกตเห็นว่า ดีดีชาย มีมุมดูแลและใส่ใจลูกน้องไม่น้อย ทั้งแวะให้กำลังใจลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบิน
รวมถึงมีโอกาสติดเข็มตราการบินไทยให้กับพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินของการบินไทย ที่เข้ามาประจำที่
ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้
พนักงานต่างยิ้มแย้ม มีกำลังใจพร้อมเต็มที่ในการทำงานบริการให้กับผู้โดยสาร เป็นภาพที่เห็นแล้วอดยิ้มตามไม่ได้
ตำแหน่งผู้บริหารดีเด่นประจำปีต้องได้แล้วค่า (ยิ้ม)