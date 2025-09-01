ผบ.ศูนย์ฝึกฯทร.นำทหารใหม่ 2,100 นาย วิ่งออกกำลังกายชมสถานที่สร้างแรงบันดาลใจ

ผบ.ศูนย์ฝึกฯทร.นำทหารใหม่ 2,100 นายวิ่งออกกำลังกายชมสถานที่สร้างแรงบันดาลใจ สู่เส้นทางเป็น ‘นักเรียนจ่าทหารเรือ’
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี น.อ.ทิวา อ่อนละออ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ผบ.ศฝท.ยศ.ทร.) และคณะ นำทหารใหม่ ผลัดที่ 2/68 จำนวน 2,100 นาย วิ่งออกกำลังกายไปชมสถานที่ และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็น “นักเรียนจ่าทหารเรือ” โดยมี น.อ.ยุทธนา ชูธงชัย ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ผบ.รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.) และคณะ ให้การต้อนรับ
การวิ่งออกกำลังกายไปศึกษาดูงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ และเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในเส้นทางอาชีพให้แก่ทหารใหม่ ผลัด 2/68 ในการเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ
ทั้งนี้ รร.ชุมพลทหารเรือ ได้จัดนักเรียนจ่าทหารเรือที่เป็นอดีตทหารกองประจำการเล่าประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ ให้สมัครเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ
รร.ชุมพลทหารเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีภารกิจในการให้การฝึกอบรมนักเรียนจ่าทหารเรือ (นรจ.) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี (จ.ต.) บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ มีสิทธิ สวัสดิการ และความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการรับราชการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกองทัพเรือกำหนด
ทั้งนี้กิจกรรมในการวิ่งเป็นแถวขนาดใหญ่ ซึ่งมีทหารใหม่ จำนวนกว่า 2,100 นาย อยู่ภายใต้กรอบของความปลอดภัยตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือกำหนดให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยของกองทัพเรือ (NAVY-SAFETY 2025)