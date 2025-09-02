ปชน. ลุ้นมติ ก่อนถก โหวตเลือกนายกฯ วันที่ 2 พร้อมจับตาท่าที ภูมิใจไทย-เพื่อไทย

ลุ้นมติ ปชน. ริบอุปกรณ์สื่อสาร ก่อนถก โหวตเลือกนายกฯ วันที่ 2 พร้อมจับตาท่าที ภูมิใจไทย-เพื่อไทย
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่อาคารอนาคตใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมส.ส.พรรคประชาชน และกรรมการบริหารพรรคประจำสัปดาห์ ช่วงบ่ายวันนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 นำโดย นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรค นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรค นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) พร้อมฝ่ายกฎหมายของพรรค และ ส.ส.ของพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี่ในประชุมมีการเก็บอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทอีกด้วย
โดยบรรยากาศในที่ประชุมช่วงต้นของการประชุม ดูท่าทีผ่อนคลาย ไม่ได้เคร่งเครียด จากสีหน้าของทั้ง นายณัฐพงษ์ และนายปกรณ์วุฒิ ค่อนข้างยิ้มแย้มแจ่มใส
ทั้งนี้ หลังจากการประชุมส.ส.และการการบริหารพรรคเสร็จสิ้นแล้ว ทางกรรมการบริหารพรรคก็จะไปหารือกันอีกครั้งเพื่อกำหนดท่าทีการโหวตนายกรัฐมนตรีให้เป็นมติอย่างเป็นทางการของพรรคประชาชน รวมถึงจะต้องจับตา ทางการเมืองในปฏิกิริยาของพรรคภูมิใจไทย ที่มีข้อมูลว่า หากพรรคประชาชนโหวตสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมนฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนั้น นายอนุทิน จะเดินทางมาที่พรรคประชาชนทันทีเพื่อเข้าพบหัวหน้าพรรคประชาชน
พร้อมกันนี้ยังต้องจับตาท่าทีของพรรคเพื่อไทยด้วยว่า จะมีการดำเนินการอย่างไร หลังคีย์แมนพรรคและนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าไปที่พรรคเพื่อไทยแล้ว