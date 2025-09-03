เปิดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL ตอกย้ำศูนย์กลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนเทคโนโลยีชีวภาพเคมี
ประเทศไทยตอกย้ำศักยภาพการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนเทคโนโลยีชีวภาพ เคมี และนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพของเอเชีย กับการเปิดฉากงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ก้าวสู่ปีที่ 15 ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีการขยายขอบเขตอย่างครบวงจร โดยจัดควบคู่กับ BioAP INTERNATIONAL, FutureCHEM INTERNATIONAL, Health & Innovation Asia และโซนพิเศษ Food For Health Pavilion ภายใต้การจัดงานโดย บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2568
Thailand LAB 2025 เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง โดยมี คุณปนัดดา ก๋งม้า รองประธานสายงานธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวรายงานการจัดงาน ตามด้วยคำกล่าวสนับสนุนจาก คุณพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ นายกสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คุณสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและรองประธานอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต และนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย โดยมี คุณเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดในนามผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“Thailand LAB INTERNATIONAL ถือเป็นเวทีระดับนานาชาติที่สำคัญของประเทศไทยและอาเซียนในการแสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ทดสอบที่ทันสมัย ครอบคลุมตั้งแต่อุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ไปจนถึงเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง งานนี้ไม่เพียงแค่แสดงนวัตกรรม แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงความร่วมมือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจุดประกายแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับนักวิจัย นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการจากทั่วโลก สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการสร้างกำลังคนคุณภาพสูง การใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งาน Thailand LAB INTERNATIONAL จึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในอนาคต” คุณเพ็ญนภา กัญชนะ ประธานในพิธีเปิด กล่าว
ขยายสู่เวทีการค้าระดับนานาชาติ
งานในปีนี้มีผู้แสดงสินค้ากว่า 276 หน่วยงาน นำเสนอสินค้ากว่า 500 แบรนด์จาก 15 ประเทศ ทั่วโลก ครอบคลุมพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร โดยมีสัดส่วนผู้แสดงสินค้าภายในประเทศ 60% และต่างประเทศ 40% พร้อม พาวิลเลียนนานาชาติจากจีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ สะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับภูมิภาค
เวทีธุรกิจและองค์ความรู้ครบวงจร
Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 เป็นตลาดที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม ตั้งแต่อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี คลินิกและชีวการแพทย์ จนถึงระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่สำคัญ ผ่านการประชุมสัมมนากว่า 65 หัวข้อ จากผู้เชี่ยวชาญกว่า 160 ท่าน คาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าชมงานกว่า 12,000 คน
ปนัดดา ก๋งม้า (วีเอ็นยูฯ) กล่าวว่า “ในปีนี้ ดิฉันมีความยินดีที่ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางวิชาการและนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ สมาคมหุ่นยนต์การแพทย์และ AI แห่งประเทศไทย และศูนย์ MIND Center ที่ช่วยกันขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการแพทย์ AI และ Digital Health รวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานอย่าง NIA, TED Fund และ KX ในการสนับสนุนสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ทั้งหมดนี้ทำให้งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 ไม่เพียงเป็นงานแสดงสินค้า แต่ยังเป็นตัวเร่งสำคัญที่ผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมของภูมิภาคได้อย่างแท้จริง”
ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา (รองประธานกรรมการหอการค้าไทย) กล่าวเสริมว่า “งานทั้งสี่งานนี้เป็นมากกว่างานแสดงสินค้า แต่ยังเป็นเวทีสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาคเอกชน ภาครัฐ และผู้ประกอบการจากทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมอาหารที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Future Food & Health Innovation Hub ของภูมิภาคได้อย่างมั่นคง”
คุณพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ (STTA) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา งาน Thailand LAB INTERNATIONAL ได้พิสูจน์ความสำเร็จในการเป็นเวทีสำคัญด้านการค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีส่วนผลักดันการลงทุน การวิจัย และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในภูมิภาค ขณะเดียวกัน งาน BioAP, FutureCHEM และ Health & Innovation Asia ได้ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี และนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ ทั้งนี้ ตลาดเครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการยังคาดว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ถึง 6.7% ระหว่างปี 2024-2030 จากมูลค่าประมาณ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตอย่างมหาศาลของอุตสาหกรรมนี้”
“ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา Thailand LAB INTERNATIONAL ได้เติบโตเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พร้อมต่อยอดสู่ BioAP, FutureCHEM และ Health & Innovation Asia ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของชาติ และสร้างเวทีธุรกิจระดับภูมิภาค ขณะเดียวกัน ทีเส็บยังร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักของการจัดงานแสดงสินค้าและศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ที่ยั่งยืน” คุณสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต (TCEB) กล่าว
ไฮไลท์และสิ่งใหม่ในปี 2025
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมและเวทีสัมมนาที่น่าสนใจตลอด 3 วัน ได้แก่ พิธีเปิดงานที่รวมตัวผู้นำหน่วยงาน สมาคมและองค์การต่างๆอย่างคับคั่ง และงาน Welcome Reception & Networking ที่เป็นงานเลี้ยงต้อนรับและขอบคุณพันธมิตรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนงานสัมมนาที่เชิญ Keynote ชั้นนำในวงการมาร่วมให้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็น Biotech FTI Forum และ Taiwan Biotech Innovation Showcase (3 ก.ย.), ASEAN Food Safety Forum, BIC International Congress, TED Fund Startup Bay และ Sustainable LAB Forum (4 ก.ย.) และ Med IA Next Generation Forum พร้อมการอัปเดตมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (5 ก.ย.) และงานสัมมนาอีกมากมาย
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสีสันด้วย TAITRA Pavilion จากไต้หวัน, TED Fund Startup Bay สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการประกาศเปิดตัว Bio+Healthtech INTERNATIONAL 2026 ที่รวมอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสุขภาพในเวทีสากล
เดินหน้าสู่การจัดงานอย่างยั่งยืน
วีเอ็นยูฯ ยังเดินหน้าสู่ความยั่งยืน ร่วมกับศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยนำระบบ Altotech Real-time Carbon Tracking Dashboard มาใช้เพื่อติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบเรียลไทม์ ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงาน การเดินทาง การขนส่ง และการจัดการของเสีย โดยปริมาณคาร์บอนที่ตรวจวัดได้ทั้งหมดจะถูกชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรอง เพื่อมุ่งสู่การเป็น งานแสดงสินค้าคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon-Neutral Exhibition) อย่างแท้จริง
แล้วพบกันที่งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 จัดร่วมกับ BioAP INTERNATIONAL, FutureCHEM INTERNATIONAL และ Health & Innovation Asia ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ข้อมูลเพิ่มเติม: www.thailandlab.com | https://health-innovation-asia.com ติดต่อ: +662 111 6611 (วีเอ็นยูฯ)