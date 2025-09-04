แรงเกินต้าน!

ก่อนที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จะประกาศ Sold Out ยกตึกโครงการ “ศุภาลัย เอลีท สุขุมวิท 39” คอนโดมิเนียมหรู 25 ชั้น ย่านไพรม์แอเรีย ด้วยมูลค่า 2,100 ล้านบาท หลังเปิดพรีเซลเมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
ได้มีโอกาสคุยกับ “ประทีป ตั้งมติธรรม” ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซึ่งส่งสัญญาณอย่างมั่นใจโครงการนี้จะขายดีแน่ๆ เพราะด้วยทำเลและราคาแบบนี้ ไม่มีอีกแล้ว
“เราเปิดพรีเซลรอบพิเศษไป ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก (เน้นเสียง) มียอดขายแล้ว 1,000 ล้านบาท”
ยอดขายมาแรงเกินต้านแบบนี้ อีกไม่นานคงได้เห็นฟ้าหลังฝนของตลาดคอนโดมิเนียม!