‘ทวี’ปธ.งานเกษียณอายุราชการ’ก.ยุติธรรม’ชูระบบคุณธรรม-หลักนิติธรรมนำการทำงาน

‘ทวี’ปธ.งานเกษียณอายุราชการ ‘ก.ยุติธรรม’ ชูระบบ’คุณธรรม-หลักนิติธรรม’นำการทำงานข้าราชการ เชิดชูเกียรติผู้ที่ทําคุณประโยชน์
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่กระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการกระทรวงยุติธรรม หรือโครงการ องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข ประจำปี พ.ศ. 2568 (Knowledge to Experience to Happiness 2025) โดยภายในงาน มีพิธีมุทิตาจิตแด่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ 60 ปี ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก
พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวาระพิเศษยิ่งที่พวกเราชาวกระทรวงยุติธรรม ได้มาร่วมกันแสดงความยินดีต่อผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวง ยุติธรรม ซึ่งทุกท่านได้เสียสละ ทุ่มเทเวลาชีวิต เพื่อหน้าที่การทำงาน อย่างเต็มที่ ด้วยความรู้ ความสามารถที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่ง ความเข้มแข็ง จนเกิดเป็นผลงานที่สร้างประโยชน์ สร้างความสุข ให้กับประเทศชาติมาโดยตลอด
“ทุก ๆ ท่าน คือ ความภาคภูมิใจของเรา และจะเป็นความทรงจำ ของเราชาวกระทรวงยุติธรรม ผมและพี่น้องชาวกระทรวงยุติธรรม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อทุกๆ ท่าน การบริหารราชการแผ่นดินซึ่งถือเป็นงานของชาติโดยส่วนรวม นับตั้งแต่อดีตกาล ข้าราชการไทยทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ ให้ความสำคัญในการแยกส่วนตัวออกจากส่วนรวม ในเรื่องส่วนตัวต้องไม่เข้าแทรกแซงการปฏิบัติราชการทั้งในทางตรงและทางอ้อม ทุกอย่างต้องดำเนินการโดยระบบคุณธรรมและหลักนิติธรรมถ้าขาดสิ่งนี้แล้วจะเรียกระบบอุปถัมภ์ เป็นบ่อนทำลายการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นธรรม และเป็นกลาง ในโอกาสนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่าน ดำเนินชีวิตอย่างมี ความสุข สุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาต่อจากนี้ไปอย่างมีคุณค่า ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติให้สมกับเกียรติยศและความภาคภูมิใจตลอดไป ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับ“ พ.ต.อ.ทวี กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กระทรวงยุติธรรมมีข้าราชการเกษียณอายุราชการในปีนี้จำนวน 78 คน ทั้งนี้ พ.ต.อ.ทวี ยังได้กล่าวภายในงานฯ ว่า ต้องเดินทางไปประชุมต่อที่บ้านนายชัยเกษม นิติสิริ เพราะต้องการเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี