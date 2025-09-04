ปลัดกลาโหม ตรวจเยี่ยมการซ่อมบำรุงปืนใหญ่ ขนาด 155 มม. หลังใช้ภารกิจสนับสนุนศึกเขมร

ปลัดกลาโหม ตรวจเยี่ยมการซ่อมบำรุงปืนใหญ่ ขนาด 155 มม. หลังใช้ภารกิจสนับสนุนปะทะชายแดนไทย-เขมร
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่จ.ลพบุรี พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี พล.ท.ปวริศ ปั้นทอง ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ และกำลังพล ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงกลาโหมได้มอบโอวาทแก่กำลังพล ณ ลานศิริพงษ์ ถ่ายทอดข้อคิด แรงบันดาลใจ และความห่วงใยที่มีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย และได้เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการ วิจัยและพัฒนาอาวุธ โดยโรงงานดังกล่าวมีภารกิจหลักในการวิจัยพัฒนาและผลิตปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดขนาดต่าง ๆ สนับสนุนให้กองทัพมาตั้งแต่ปี 2521
ปลัดกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมการปรนนิบัติ และซ่อมบำรุงปืนใหญ่ ขนาด 155 มม. แบบอัตตาจรล้อยาง M758 (ATMG) ซึ่งได้นำไปปฏิบัติภารกิจ ณ พื้นที่กองทัพภาคที่2จากสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ชำรุด และได้รับความเสียหาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนให้กับกองทัพ โดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้มอบขวัญกำลังใจ แสดงความขอบคุณกำลังพลผู้ปฏิบัติภารกิจในความเสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศชาติอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมงานวิจัยการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพ ได้แก่ การทดสอบระบบเครื่องยิงลูกระเบิดอัตตาจรล้อยางแบบ M361 ATMM ขนาด 120 มม. ติดตั้งบนรถบรรทุกทางทหาร เพื่อรับรองคณะกรรมการมาตรฐานยุทโธปกรณ์ กระทรวงกลาโหม ที่จะนำเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านความมั่นคงที่ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานขอ