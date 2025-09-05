จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ถ่ายทำภาพยนตร์จากมืออาชีพ หนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
บริษัท เกียร์เฮด จำกัด โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ THACCA ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาคอุตสาหกรรมและการศึกษา ได้แก่ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอสิก พลัส จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ผลิตคลิปวิดีโอหลักสูตรออนไลน์อบรมพื้นฐานอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ และอบรมการจัดแสงภาพยนตร์เบื้องต้น” ภายใต้นโยบาย One Family One Soft Power (OFOS) หรือ “1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์” เพื่อเสริมพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีสากล
โครงการผลิตคลิปวิดีโอหลักสูตรออนไลน์อบรมพื้นฐานอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ และอบรมการจัดแสงภาพยนตร์เบื้องต้นครั้งนี้ ภายใต้การดำเนินการของบริษัท เกียร์เฮด จำกัด เพื่อสร้าง “แหล่งเรียนรู้คุณภาพ” ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ฟรี และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาพยนตร์ ในทุกระดับ ตั้งแต่นักศึกษา คนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซีรีส์ แอนิเมชัน ไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อต่อยอดความรู้และทักษะผ่านการ Upskill-Reskill ให้คนไทยพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับโลก มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ด้วยมาตรฐานผลงานระดับมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเอกสารและแบบฝึกหัดประกอบการเรียนรู้อย่างครบถ้วน
โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐานอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ (4 คลิปวิดีโอ) และหลักสูตรการจัดแสงภาพยนตร์เบื้องต้น (1 คลิปวิดีโอ) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียน ได้ทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่เพียงแต่สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานให้วงการภาพยนตร์ไทยพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน
สำหรับผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนและเรียนออนไลน์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ OFOS :https://ofos.thacca.go.th นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดัน Soft Power ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล และเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงในเวทีโลก