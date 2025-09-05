นิวส์มอนิเตอร์

จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ถ่ายทำภาพยนตร์จากมืออาชีพ หนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล

จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ถ่ายทำภาพยนตร์จากมืออาชีพ หนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล

บริษัท เกียร์เฮด จำกัด โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ THACCA ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาคอุตสาหกรรมและการศึกษา ได้แก่ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอสิก พลัส จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “ผลิตคลิปวิดีโอหลักสูตรออนไลน์อบรมพื้นฐานอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ และอบรมการจัดแสงภาพยนตร์เบื้องต้น” ภายใต้นโยบาย One Family One Soft Power (OFOS) หรือ “1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์” เพื่อเสริมพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีสากล

โครงการผลิตคลิปวิดีโอหลักสูตรออนไลน์อบรมพื้นฐานอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ และอบรมการจัดแสงภาพยนตร์เบื้องต้นครั้งนี้ ภายใต้การดำเนินการของบริษัท เกียร์เฮด จำกัด เพื่อสร้าง “แหล่งเรียนรู้คุณภาพ” ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ฟรี และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาพยนตร์ ในทุกระดับ ตั้งแต่นักศึกษา คนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซีรีส์ แอนิเมชัน ไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อต่อยอดความรู้และทักษะผ่านการ Upskill-Reskill ให้คนไทยพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับโลก มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ด้วยมาตรฐานผลงานระดับมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเอกสารและแบบฝึกหัดประกอบการเรียนรู้อย่างครบถ้วน

โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐานอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ (4 คลิปวิดีโอ) และหลักสูตรการจัดแสงภาพยนตร์เบื้องต้น (1 คลิปวิดีโอ) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียน ได้ทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่เพียงแต่สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานให้วงการภาพยนตร์ไทยพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนและเรียนออนไลน์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ OFOS :https://ofos.thacca.go.th นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดัน Soft Power ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล และเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงในเวทีโลก