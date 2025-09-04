ITD จัดฟอรัมใหญ่ รวมกูรูเศรษฐกิจโลก–อาเซียน ถอดรหัสอนาคตการค้า ฝ่าวิกฤต หวังไทยไม่ตกขบวน
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ประกาศจัดงานใหญ่แห่งปี “ITD Southeast Asia Forum 2025 : The Changing Realities of International Trade” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2568 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยงานนี้นับเป็นเวทีระดับภูมิภาคที่รวมตัวผู้นำทางความคิด นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และภาคประชาสังคมกว่า 300 คน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของการค้าโลก และออกแบบแนวทางใหม่ให้ไทยและอาเซียนก้าวทันความท้าทายที่ถาโถม
นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการ ITD เปิดเผยว่า เวทีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกกำลังผันผวนอย่างหนัก ทั้งจากสงครามการค้า การย้ายฐานการผลิต กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม (ESG) ที่เข้มงวดขึ้น และการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเปลี่ยนทุกมิติของระบบเศรษฐกิจ “ประเทศในอาเซียนต่างเร่งขับเคลื่อนเพื่อปรับตัว แต่ไทยยังขาดทิศทางที่ชัดเจน ฟอรัมนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อให้ไทยไม่ตกขบวน และสามารถเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้”
ฟอรัมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกูรูระดับโลกเข้าร่วมอย่างคับคั่ง นำโดย ศาสตราจารย์ Jeffrey D. Sachs นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังระดับโลกจากมหาวิทยาลัย Columbia และอดีตที่ปรึกษาพิเศษของสหประชาชาติ ที่จะมาบรรยายในหัวข้อ “The Global Realities: Trade, Tensions, and Transformation” พร้อมด้วย ดร. Bruno Casella นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก UNCTAD ที่จะนำเสนอรายงาน World Investment Report 2025 และ คุณ Melinda Good ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำไทยและเมียนมาร์ ที่จะพูดถึง การจัดหาเงินทุนเพื่ออนาคตการค้าและการพัฒนา
นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน อาทิ คุณสมิทธ์ พนมยงค์ Executive Officer จาก Gulf Energy Development PCL และ คุณMatthew Moodey Managing Director and Head of Trade Finance & Lending Asia Pacific จาก Deutsche Bank รวมทั้งแผงเสวนา “Little Giants” ที่รวมผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สร้างยูนิคอร์นฟินเทคและธุรกิจข้ามพรมแดน ซึ่งกำลังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค
จุดเด่นของงานนี้คือ การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของผู้เข้าร่วม ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่เปิดโอกาสให้ทุกความคิดเห็นถูกนำมาสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ส่งต่อให้ภาครัฐนำไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการพัฒนาของประเทศ ถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ต้องการเข้าใจทิศทางเศรษฐกิจโลก เรียนรู้จากตัวอย่างความสำเร็จของสตาร์ทอัพยูนิคอร์น และเชื่อมโยงเครือข่ายกับนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วภูมิภาค
ITD Southeast Asia Forum 2025 จึงไม่ใช่เพียงเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบอนาคตเศรษฐกิจไทยและอาเซียนร่วมกัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีที่ itd.or.th เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดทิศทางการค้าโลกครั้งสำคัญ