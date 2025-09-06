เหตุฝุ่นตลบทางการเมือง เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา วันนั้นกระแสแรงทั้งยุบสภา ตีคู่กับเกมช่วงชิงการเสนอชื่อโหวตนั่ง นายกรัฐมนตรีใหม่ อันดับที่ 32
จังหวะเหมาะ ตรงกับวันที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จัดมอบ 21 รางวัล Thai Hom Mali Rice Award 2024 เชิดชู เกษตรกร-สถาบันเกษตรกร มุ่งมั่นในการรักษาและพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย
จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โดย จตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี หลังมอบเสร็จ ลงเวที เดินชมชนิดข้าวที่นำมาจัดแสดง
มาถึงจุดให้สัมภาษณ์กับกลุ่มผู้สื่อข่าว ถูกยิงคำถาม (การเมือง) รัวๆ แม้สีหน้าสบายๆ แต่เต็มไปด้วยเหงื่อไหลไม่หยุด “ไม่ได้ร้อนจากคำถามนะ แต่เหงื่อไหลจากอากาศร้อน แอร์เย็นไม่พอ …”
แบบว่าออกตัวโดยไม่ต้องถามเลยค่าา (อิอิ)