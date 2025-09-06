ประชาชนแห่ขานรับหากรัฐบาล ‘อนุทิน’ เอาโครงการ ‘คนละครึ่ง’ กลับมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 6 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีกระแสข่าวว่าพรรคภูมิใจไทย ที่พึ่งได้รับโหวตจากรัฐสภา ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะเอานโยบายคนละครึ่ง ของพรรคพลังประชารัฐ ครั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี กลับมาใช้ใหม่ในยุครัฐบาล 4 เดือนนี้ กระแสข่าวดังกล่าวสร้างความฮือฮาขึ้นมาทันที
นางสมบูรณ์ ช่างเกวียน อายุ 68 ปี แม่ค้าขายพิซซ่า อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า หากเรื่องนี้เป็นจริงตามกระแสข่าวถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะนโยบายคนละครึ่งประชาชนเข้าใจและใช้งานเป็นมาแล้ว
ประกอบกับนโยบายนี้ใช้ได้จริงได้ผลจริงคือมีพลังการจับจ่ายซื้อของเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครั้งสมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี หากนำมาใช้อีกมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายตรงกันข้ามเป็นเรื่องที่ดีและเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอนเพราะจะมีคนออกมาจับจ่ายซื้อของกันมากเพราะเกรงจะเสียสิทธิ์ กับโครงการของตนที่ได้รับ
นางสุดาพัตร บำรุงแคว้น อายุ 57 ปี ชาวบ้าน อ. บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ บอกว่า จริงแล้วก็อยากได้ทั้งหมดคือ ไม่ต้องคนละครึ่งแต่มันก็จะเกินไป ส่วนตัวเคยใช้ในยุครัฐบาลลุงตู่มาแล้วสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีอยากให้นำนโยบายนี้กลับมาใช้ ในเร็ววันนี้