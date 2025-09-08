ตาชั่งพันดาว : วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2568

⦁….“เมื่อกำลังไพร่พลอยู่ในฐานะเสียเปรียบก็ควรถอย คำนวณว่ารบไม่ชนะก็ไม่รบ” จาก ตำราพิชัยสงครามซุนวู
⦁….มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับรอง ผบ.ตร.-ผบก.ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 249 ราย แล้ว พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.ระบุว่า หลังโปรดเกล้าฯรายชื่อ มีนายตำรวจรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย มีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ได้ภายใน 30 วัน …สำหรับบทสรุปโผนายพลปีนี้ คนภายนอกมองเข้าไป สะท้อนว่า ผู้นำสีกากีวางเกราะป้องกันการเมืองล้วงลูกได้อย่างเหนือชั้น แต่ภายในองค์กรแทรกแซงกันเอง โดยเฉพาะการจับมืออย่างลงตัวระหว่างบิ๊กตำรวจกับกูรู ก.ตร. หลายคนมองข้ามช็อตไปว่าการเมืองอ่อนพลัง การแทรกแซงกันเองระดับรอง ผบก.ลงไปจะยิ่งสูงกว่านี้หรือไม่
⦁….ต่อไปเป็นคิวการแต่งตั้ง ระดับรอง ผบก.ลงมาถึงสารวัตร กฎหมายให้ดำเนินการในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป และให้ออกคำสั่งแต่งตั้งภายใน 30 พฤศจิกายน, การแต่งตั้งระดับรองสารวัตรถึง ผบ.หมู่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป โดยให้ออกคำสั่งให้แล้วเสร็จภายใน 15 มกราคม 2569 หากเป็นการแต่งตั้งในอำนาจ ผบก.ให้ดำเนินการในห้วงระยะเวลาตั้งแต่ 15 มกราคม ออกคำสั่งให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
⦁….ควันหลงจากคณะกรรมาธิการตำรวจ (กมธ.) สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือร้องขอความเป็นธรรม บิ๊กเต่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. จากปม ผบ.ตร.สั่งสำนักงานกำลังพลชะลอหลักเกณท์การประเมินเพื่อใช้ประกอบการจัดทำข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับ ผบช. และจเรตำรวจ (จตร.) ลงมาถึง ผบก. ก่อนชง ก.ตร.เคาะบัญชี จึงเห็นว่าเกิดความไม่ละเอียดรอบคอบอาจกระทบต่อการพิจารณาจัดทำผู้เหมาะสมในภาพรวมนั้น ปรากฏว่า กมธ.นัดให้ ผบ.ตร.มาแจงเพื่อให้เกิดความกระจ่าง เป็นไปตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.ตำรวจใหม่หรือไม่ 4 กันยายน แต่พอถึงเวลา ผบ.ตร.มอบ บิ๊กกอล์ฟ พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลชี้แจง แล้วบิ๊กกอล์ฟมอบต่อ ทำ สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ประธาน และเหล่า กมธ.ควันออกหู หาว่าไม่ให้เกียรติ แจ้งยกเลิกนัดกะทันหันแค่ครึ่งชั่วโมง เลยประกาศใช้อำนาจออกหนังสือเชิญ “บิ๊กต่าย” มาชี้แจงด้วยตนเองสัปดาห์นี้
⦁….ลุ้น 9 กันยายน นายใหญ่แห่งเพื่อไทย จะกลับมาฟังคำตัดสิน “คดีชั้น 14” ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำสั่งบังคับโทษถึงที่สุดหรือไม่ของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คนเรือนแสนอดตาหลับขับตานอนติดตามแอพพ์ Flightradar24 เพื่อส่องเครื่องบิน Bombardier Global 7500 ของ ทักษิณ ชินวัตร ออกจากดอนเมืองตอน 19.17 น. 4 กันยายน ไปจอดสนามบินดูไบ 02.40 น. 5 กันยายน ตามเวลาในไทย เจ้าตัวแจ้งมาหาหมอกระดูก-หมอปอด ที่รักษาประจำ แล้วยืนยันกลับไทยก่อนวันอ่านคำพิพากษา 1 วัน เช้าวันรุ่งขึ้นจะเดินทางไปฟังคำสั่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่เซียนการเมืองให้น้ำหนักน้อยมากที่นายกฯคนที่ 23 จะกลับมาอีก เพราะจากการสดับรับฟังสื่อมวลชนที่ทำข่าวไต่สวนพยานคดีนี้ แนวโน้มไม่น่าจะดีต่อจำเลย พร้อมชี้ว่าอนาคตพรรคเพื่อไทยกลายเป็นพรรคขนาดกลาง ส.ส.ไหลออก เนื่องจากไร้หัวจ่ายหลัก และผลกระทบคลิปเสียงอดีตผู้นำหญิงกับสมเด็จฯฮุน เซน ทำให้ผู้แทนฯอีสานใต้ย้ายหนีสอบตก แต่อัพเดทล่าสุดออกจากดูไบลงจอดที่สิงคโปร์แล้ว คาดเดินทางถึงไทยคืนนี้ เพื่อเข้าฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 9 ก.ย. ด้วยตนเอง
⦁….ที่มาคำพิพากษา ชี้ชะตานายใหญ่ มาจาก ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.นครนายก ปชป. ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่ศาลยกคำร้อง เนื่องจากไม่ใช่คู่กรณี โดยศาลฎีกาฯจะเป็นผู้ไต่สวนเอง จากนั้นทยอยนัดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษ ไต่สวนขั้นตอนส่งตัวผู้ป่วยไปรักษานอกเรือนจำ ออกหมายเรียกพยานอีก 20 ปาก กลุ่มแพทย์และพยาบาลเวร รพ.ราชทัณฑ์ พัศดีเวรและผู้ควบคุมตัวอดีตนายกฯ ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ กลุ่มแพทย์ รพ.ตำรวจ บุคลากรแพทยสภา และปิดท้าย วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกฯ ฉายา “เนติบริกร” วันที่เก้า เดือนเก้า ศาลนัดฟังคำสั่ง 10 โมง โดยออกหมายเรียก มานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษและ “ทักษิณ” เข้ามาฟังคำสั่งด้วย
⦁….ปิดโครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีระดับสถานีตำรวจ ของ บช.น. หรือ MPB BASIC SWAT 2025 ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จ.เพชรบุรีไปเรียบร้อยแล้ว เจ้าของโปรเจ็กต์ พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น.คุมงานป้องกันปราบปราม เริ่มฝึกตั้งแต่ 4 สิงหาคม-5 กันยายน ตำรวจอบรม 511 นาย ตอนเปิดมี ผบ.ตร.ประธานพิธี ส่วนตอนปิด “น.1” พล.ต.ท.สยาม บุญสม ไป พร้อมขนเครื่องดื่ม ผลไม้ และอาหารว่างไปให้ครูฝึกและผู้เข้าอบรม โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้ตำรวจแต่ละ สน. มีชุดปฏิบัติการพิเศษตัวเอง รองรับกับภัยคุกคามปัจจุบันที่มีคนคลุ้มคลั่งกันมาก วันดีคืนดีถืออาวุธ จับคนในครอบครัว ชาวบ้านเป็นตัวประกัน จึงต้องเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้ยุทธวิธีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเข้าควบคุมสถานการณ์ให้เหมาะสมสถานการณ์จริง เพื่อให้ตำรวจเผชิญเหตุอย่างมั่นใจ ลดความเสี่ยงสูญเสียทั้งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และประชาชน
⦁….คดีอลงกตการละคร สองตัวเอก “ทิดจอร์จ” อดีตพระอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ และ “หมอบี” เสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล ทูตสื่อวิญญาณ เข้าไปนอนเรือนจำ อยู่ระหว่างฝากขัง คดีนี้ยังไม่จบ ตำรวจยังเดินหน้าสอบสวนเส้นทางเงินและผู้เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น ไล่เรียกทั้ง เจน ญาณทิพย์, 2 ตลกชื่อดัง ถั่วแระ เชิญยิ้ม และ เจ๋ง ดอกจิก นักร้องชื่อดังวัยดึก วินัย พันธุรักษ์ รวมถึง นักธุรกิจ มาสอบถามปมเงินบริจาคที่ถูกโยกย้าย ก่อนวนกลับสู่ขบวนการเดิม ท่ามกลางกระแสข่าว “เจ๋ง ดอกจิก” ถึงกับโวยลั่นผ่านโซเชียล “ไม่ต้องมาสงสัยกู ไม่ได้เกี่ยวเห้..อะไร!” หลังถูกโยงถือครองที่ดินแทนอดีตพระอลงกต แต่ขณะเดียวกันก็มีคนตาดีเห็นว่าในวันที่ทิดจอร์จถูกจับนั้นเจ้าตัวโผล่ไปที่กองปราบฯด้วย ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาทันทีว่า ไปทำไมกันแน่? … ⦁
