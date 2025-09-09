1 กันยายนที่ผ่านมา สายการบินบางกอกแอร์เวย์สพาเหล่ากระจิบข่าวเปิดประสบการณ์นั่งเครื่องบินแอร์บัสไปลงที่สนามบินตราด
เรียกว่าประทับใจกับการดูแลของทีมงาน ตลอดจนข้อมูลจาก ซีอีโอเต๋ พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ครบถ้วนจุใจ เขียนข่าวรัวๆ
การเดินทางครั้งนี้ คุณเต๋คิดมาจากบ้านแล้วว่า เป็นซีอีโอสายการบินมาให้ข้อมูลเบาไป เลยจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ สวมบทบาทเป็นกัปตันเต๋ ขับเครื่องบินพาเหล่ากระจิบข่าวกลับบ้านซะเลย
บอกเลยฝีมือไม่ธรรมดา กัปตันเต๋ โชว์ทักษะการแลนดิ้งนิ่มนวลสุดๆ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ
เรียกเสียงปรบมือกึกก้องทั้งลำ สุดยอดไปเลยค่า อิอิ