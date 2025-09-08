เร่งระบายอยู่! ชัชชาติ ลุยลาดกระบัง ชี้เหตุ ‘อ.แปดริ้ว’ น้ำเต็ม ต้องสูบลงคลองพระโขนง ‘ทำน้ำเท้อ’

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ตรวจสถานการณ์น้ำลาดกระบัง เร่งจัดการน้ำคลองประเวศฯ รับมือน้ำรอบด้าน
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตลาดกระบัง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณโครงการหมู่บ้าน พาทิโอ ลาดกระบัง – มอเตอร์เวย์ ถนนหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง ภายหลังวานนี้ฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน ระดับความสูงประมาณ 20–30 ซม. ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงและกลับสู่ภาวะปกติแล้ว
นายชัชชาติ กล่าวว่า ช่วงคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักที่เขตลาดกระบัง ประมาณ 94.0 มม. รวมถึงทางใต้ลงไปแถวปากน้ำและรอบนอก โดยหลักการระบายน้ำคือ พื้นที่ลาดกระบังจะระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหนึ่งระบายออกไปทาง อ.แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดูแล อีกส่วนจะดึงมาที่ประตูน้ำพระโขนง
สถานการณ์ปัจจุบัน ลาดกระบังไม่มีน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก ปัญหาจะอยู่ที่ชุมชุนในพื้นที่ต่ำ และยังเชื่อมต่อระบบระบายน้ำไม่ดี ส่วนรอบนอกกรุงเทพฯ อ.แปดริ้ว มีน้ำเต็มไม่สามารถสูบน้ำออกได้ เครื่องสูบน้ำ 16 เครื่อง สูบน้ำได้แค่ 3 เครื่อง จึงต้องสูบกลับเข้ามาที่คลองพระโขนงทำให้น้ำเท้อ ซึ่งอาจทำให้ชุมชนพื้นที่ริมคลองอาจได้รับผลกระทบ ตอนนี้ก็เร่งระบายอยู่
ทั้งยังมีน้ำจาก จ.สมุทรปราการเท้อกลับเข้ามาอีก และน้ำจากด้านบน เช่น หนองจอก ก็อาจจะกลับเข้ามาอีก ต้องบริหารจัดการไม่เช่นนั้นน้ำจะมารวมกันที่ลาดกระบังปริมาณมาก ขณะนี้สั่งการให้นำเรือผลักดันน้ำช่วยระบายออกแล้ว