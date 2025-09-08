47 ปี มสธ. เปิดประตูสู่ มหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อการศึกษาทางไกล ที่ใครๆ ก็เรียนได้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดพิธีทำบุญและเชิดชูเกียรติผู้สร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 47 ปี 5 กันยายน 2568 โดยมี รศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี
ตลอดของวันที่ 5 กันยายน 2568 มสธ.ได้จัดพิธีทำบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีเพื่อการเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ มีคุโณปการต่อมหาวิทยาลัย ทั้งบุคคลหรือหน่วยงานจากภายนอก และบุคลากรภายใน ได้แก่
พิธีมอบโล่สามศร มีขึ้นในงานเลี้ยงฉลองอย่างเป็นทางการของการครบรอบ ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ ของมหาวิทยาลัย มีนายนนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มอบโล่ พิธีมอบโล่สามศรเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติสูงสุดของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา ครั้งนี้มีหน่วยงานได้รับ 4 หน่วยงาน และบุคคลได้รับ 21 คน
พิธีมอบโล่นักศึกษาและบัณฑิตดีเด่น ปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ของมหาวิทยาลัย พิธีจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชู สร้างความภาคภูมิใจ และการเป็นแบบอย่างที่ดีและน่าชื่นชม โดยผู้ที่ได้รับนับได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่อง เป็นที่ยอมรับและมีผลงานในเชิงประจักษ์ระดับชาติหรือนานาชาติ ครั้งนี้มีนักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับรางวัลรวม 59 คน แบ่งเป็น ด้านความสำเร็จในอาชีพ 22 คน ด้านผลงานเด่น 11 คน และด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน จำนวน 26 คน
พิธีการเชิดชูเกียรติบุคลากรมีขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่อาคารพิทยพัฒน์ ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2566 และ 2567 โดยมีผู้เข้ารับฯ จำนวน 111 คน จากนั้นมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้เกษียณฯ มอบประกาศเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นประจำปี และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้จากสถาบัน Advance HE
วันที่ 5 กันยายน 2568 นี้ เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 47 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มสธ. ได้ยืนหยัดเป็นเสาหลักแห่งการศึกษาทางไกล และยึดมั่นในพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ เมื่อครั้งที่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย นำนายมงคล กาญจนพาสน์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินเพื่อพระราชทานแก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2524 ความว่า
“…การที่ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สมัยใหม่ที่จะให้ผู้ที่มีความสามารถที่จะเรียนศึกษาวิทยาการ วิชาการก้าวหน้ากว้างขวางได้ เพราะว่าได้ชื่อว่าคนไทยก็มีความเฉลียวฉลาดขาดแต่โอกาสที่จะได้ขยายความรู้ความสามารถของตน คนฉลาดที่ได้แสดงแล้วว่าเมื่อมีโอกาสก็ไปเรียนในชั้นสูงจะเรียกได้ว่าทัดเทียมอารยประเทศไม่แพ้คนอื่น อาจจะดีกว่าคนอื่นด้วยช้าฉะนั้นก็สมควรที่จะบริการให้แก่ประชาชนคนไทย ได้มีโอกาสที่จะเล่าเรียน..” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดอย่างต่อเนื่อง: มสธ. เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ ด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่ทันสมัยและยืดหยุ่น มีค่าใช้จ่ายราคาประหยัด นักศึกษาและผู้เรียนสามารถออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ของตัวเองได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ ผู้ที่สนใจศึกษาในสาขาต่างๆ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือผู้ต้องการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเร็วขึ้นจากการเรียนล่วงหน้าหรือการเรียนควบคู่ วันนี้ มสธ. จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มศักยภาพให้ทุกคนก้าวไกลได้กว่าที่เคย
คุณภาพการศึกษาที่เข้าถึงได้และหลากหลาย: มสธ. เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน จึงได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งเอกสารการสอนที่เข้าใจง่าย สื่อดิจิทัลที่เข้าถึงได้ตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น STOU e-Learning, STOU Book และ STOU Channel รวมถึงกิจกรรมเสริมที่ช่วยให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน มสธ. มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้การเรียนรู้ของทุกคนเต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จ
มสธ. จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังมีโครงการ “ทดลองเรียน” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษา แต่มีประสบการณ์ทำงานและอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีได้
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและสร้างสรรค์เพื่อสังคม: มสธ. ได้ยกระดับการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้การศึกษาเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายและสะดวกสบายสำหรับทุกคน นักศึกษา ผู้เรียน แม้กระทั่งบุคคลทั่วไป สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่หลากหลาย นอกจากการพัฒนาด้านการศึกษาแล้ว มสธ. ยังให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และยังมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด “มสธ. เข้มแข็ง ชุมชนมั่งคั่งและยั่งยืน” โดยการนำองค์ความรู้และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ทำให้ มสธ. ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถาบันการศึกษา แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศด้วย
ความสำเร็จของ มสธ. สะท้อนให้เห็นจากรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และรางวัล Distance Education in Public Health Management Excellence 2024 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 47 ปี มสธ. พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ในฐานะ “มหาวิทยาลัยดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล” เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้โอกาสทางการศึกษา สร้างความเสมอภาค และยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ใครๆ ก็เรียนรู้ได้ เรียนได้ทุกที่และทุกเวลา
