เปิดตัว ไบรท์ตันคอลเลจกรุงเทพ ฉลองแคมปัสแห่งใหม่จุดแลนด์มาร์กสำคัญ
Brighton College Bangkok เปิดตัวแคมปัสใหม่อย่างเป็นทางการ ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดี ในพื้นที่กว่า 21,000 ตารางเมตร และเงินลงทุนกว่า 1,400 ล้านบาท เป็นสถานศึกษาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์และเป็นโรงเรียนเครือเดียวกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล British International School of the Year 2025 และถือเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการศึกษานานาชาติในประเทศไทย
Brighton College Bangkok Vibhavadi ก่อตั้งขึ้นภายใต้ปรัชญาการศึกษาที่พร้อมมุ่งสู่ความท้าทายของอนาคต ผสมผสานอย่างกลมกลืนกับความเป็นเลิศทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ สุขภาวะที่ดี และความยั่งยืน Brighton College Bangkok Vibhavadi มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานระดับโลกและสภาพแวดล้อมที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พร้อมต้อนรับนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 18 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านทักษะและแนวคิดในการเผชิญกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในงานพิธีเปิดตัวครั้งนี้ Brighton College Bangkok Vibhavadi ได้รับเกียรติจาก มาร์ค กูดดิง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานคณะกรรมการ Brighton College Thailand มร. ริชาร์ด แคร์นส์ ครูใหญ่ของไบรท์ตัน คอลเลจ กรุ๊ป รวมถึงคณาจารย์ ครอบครัว ผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงอธิการผู้ก่อตั้ง มร. คริสเปียน วอเตอร์แมน เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงานครั้งนี้
การศึกษาแห่งอนาคต นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานคณะกรรมการ Brighton College Thailand กล่าวว่า “Brighton College Bangkok Vibhavadi ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นมากกว่าโรงเรียน แต่เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่อนาคต ทุกรายละเอียดของแคมปัสได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อเสริมสร้างการเติบโตของเด็กๆ ทั้งในด้านวิชาการ ด้านอารมณ์ และทางสังคม เรามีทั้งสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิก โรงละครระดับโลก ห้องปฏิบัติการ STEM ห้องดนตรี รวมถึงสนามกีฬาขนาดมาตรฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างออกแบบมาอย่างมีเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และสนับสนุนให้เด็กนักเรียนแต่ละคนได้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่”
นุสรา กล่าวเน้นย้ำเพิ่มเติมถึงปรัชญาหลักของโรงเรียนว่า “สิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง คือการยึดแนวคิดเด็กคือศูนย์กลางอย่างแท้จริง ทีมครูและบุคลากรของโรงเรียนทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจตัวตนเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน และออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการทางวิชาการและความต้องการเฉพาะตัวของนักเรียน เราเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันแรกของระดับชั้นเด็กเล็กไปจนถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เด็กนักเรียนและครอบครัวจะได้รับการดูแลและการสนับสนุนในทุกย่างก้าวของการเดินทาง”
หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอังกฤษอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแม้ว่าโรงเรียนจะยึดหลักสูตรจากประเทศอังกฤษเป็นหลัก แต่ Brighton College Bangkok Vibhavadi ก้าวไปไกลกว่านั้น โดยการนำหลักสูตรมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนไทยในบริบทระดับโลก “เราไม่ได้เป็นแค่โรงเรียนนานาชาติที่นำหลักสูตรอังกฤษมาใช้ แต่เราเชื่อมโยงความเข้มข้นทางวิชาการเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ ความเอาใจใส่ และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง นักเรียนของเราไม่ได้พัฒนาเพียงแค่ความรู้ในรายวิชา แต่ยังได้พัฒนาทักษะชีวิต ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะให้พวกเขามีความพร้อมไม่ใช่แค่เพื่อการสอบ แต่พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตจริงด้วย” นุสรากล่าวเสริม
ในฐานะเครือข่ายของ Brighton College ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับโลก Brighton College Bangkok Vibhavadi จึงได้รับการสนับสนุนด้านแนวทางการศึกษาของโรงเรียนและแนวทางปฏิบัติที่ดี ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพครูโดยผู้เชี่ยวชาญ และบริการแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย นักเรียนที่นี่จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อย่างเช่น Oxbridge, Ivy League และ MIT
บรรยากาศแห่งแรงบันดาลใจ Brighton College Bangkok Vibhavadi มีห้องเรียนอัจฉริยะมากกว่า 70 ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะ ศูนย์การเรียนระดับ Sixth Form โรงละครระดับมาตรฐานที่รองรับผู้ชมได้ 370 ที่นั่ง ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมและการออกแบบ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้ง เช่น สระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้า แนวคิดด้านความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบโรงเรียน โดยเน้นการใช้พื้นที่เปิดโล่งเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระ ควบคู่กับการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของนักเรียนอย่างยั่งยืน
มร. ริชาร์ด แคร์นส์ ครูใหญ่ของไบรท์ตัน คอลเลจ กรุ๊ป กล่าวว่า “นอกเหนือจากการก่อตั้งโรงเรียนที่กรุงเทพครั้งนี้ ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า Brighton College Bangkok Vibhavadi จะเป็นดังที่ Tatler ได้เคยกล่าวไว้ว่าเป็น ‘หนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด’ โรงเรียนแห่งนี้จะมีรากฐานอยู่บนการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุด เป็นนักเรียนที่มีน้ำใจ มีความเคารพผู้อื่น มุ่งมั่นทางวิชาการ และมั่นใจในตนเอง พร้อมที่จะมีบทบาทในการสร้างสรรค์โลกที่ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป”
แหล่งเรียนรู้ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร หัวใจของ Brighton College Bangkok Vibhavadi มิได้อยู่ที่สิ่งที่โรงเรียนมี แต่อยู่ที่วิธีสอน วิธีคิด และวิธีดูแล
นุสรา กล่าวสรุปว่า “เรากำลังสร้างสถานการเรียนรู้ที่แท้จริง สถานที่ที่เด็กทุกคนจะได้รับการยอมรับ เห็นคุณค่า และได้รับกำลังใจในการเติบโตเป็นบุคคลที่มั่นใจ มีน้ำใจ และมีวิสัยทัศน์ระดับโลก เรามุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาที่เป็นมาตรฐานโลกและจะช่วยให้เด็กนักเรียนทุกคนก้าวสู่เวทีโลกด้วยความภาคภูมิใจ”