สื่อนอกตีข่าว ‘ทักษิณ’ นอนคุก ชี้กระทบหนัก ตระกูลการเมืองทรงอิทธิพลกว่า 2 ทศวรรษ
สำนักข่าวต่างประเทศพากันเกาะติดข่าวศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติเอกฉันท์ในคดีบังคับโทษชั้น 14 ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
รอยเตอร์ระบุว่า ทักษิณถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเมื่อวันที่ 9 กันยายน หลังศาลฎีกาตัดสินว่าการที่เขาถูกกักตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นความพยายามหลีกเลี่ยงโทษจำคุก ที่ถือเป็นแรงกระแทกครั้งใหญ่ต่อตระกูลการเมืองผู้ทรงอำนาจ ที่ยึดครองเวทีการเมืองไทยมากว่า 2 ทศวรรษ
เพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังศาลตัดสินที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วประเทศ รถยนต์ของกรมราชทัณฑ์ก็นำทักษิณมาถึงเรือนจำในกรุงเทพ ถือเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในรอบสองสัปดาห์ของความวุ่นวายทางการเมือง ที่ทำให้รัฐบาลประชานิยมอีกรัฐบาลหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากทักษิณต้องล่มสลายลง
รอยเตอร์ระบุว่า ชายที่เป็นบุคคลที่เป็นผู้กุมอำนาจที่แท้จริงและมีอิทธิพลสูงทางกาเรมืองวัย 76 ปี กำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งการพิพากษาทางการเมือง หลังจากที่แพทองธาร บุตรสาว ของเขาถูกศาลสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม และเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 6 ที่ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลชินวัตร ที่ถูกปลดออกจากเก้าอี้โดยฝ่ายตุลาการหรือกองทัพ
ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการลงมติเลือกตั้งจากรัฐสภา ก็ถือเป็นความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของพรรคเพื่อไทย ซึ่งครั้งหนึ่งพรรคของทักษิณเคยชนะการเลือกตั้งมาแล้วถึง 5 ครั้ง จาก 6 ครั้งที่ผ่านมา
ขณะนี้ทักษิณ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเมืองไทยตลอดช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายกว่า 25 ปี กลายเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยที่ถูกจำคุก
ขณะที่บีบีซีรายงานว่า การตัดสินคดีดังกล่าวของทักษิณเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเต็มไปด้วยความวุ่นวายทางการเมือง และคำตัดสินของศาลเมื่อวันอังคารเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของตระกูลชินวัตรและพรรคเพื่อไทย
