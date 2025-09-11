นอกจากจะมาไกลเกินฝัน กับการสร้างแบรนด์ “สุกี้ตี๋น้อย” บุฟเฟต์ราคาเข้าถึง จนสุดปัง สร้างรายได้จากหลักร้อยล้านสู่หลักพันล้านบาท และกำลังไต่เพดานไปแตะหมื่นล้านในปี 2569 รวมถึงแตกแบรนด์ใหม่
“ตี๋น้อย โกลด์” มาบุกตลาดอย่างต่อเนื่องแล้ว
ล่าสุด “เฟิร์น” นัทธมน พิศาลกิจวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (BNN) กำลังเติมฝันให้กับคนที่ยังไม่มีงานทำ
ด้วยการประกาศรับสมัครพนักงานจำนวนมาก พร้อมสวัสดิการแบบจัดเต็ม ทั้งเบี้ยขยัน ที่สำคัญมีโบนัสให้กับพนักงานทุกปี ส่าสุดปี 2568 จัดไปเบาๆ 2.5 เดือน
การันตีแบบนี้ สงสัยนอกจากคิวหน้าร้านรอกินบุฟเฟต์จะยาวเหยียดแล้ว คิวส่งใบสมัครงานก็น่าจะยาวไม่แพ้กัน (อิอิ)