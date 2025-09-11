‘บิ๊กกุ้ง’ลั่นเดินหน้าปราบยาเสพติดหลังสกัดยาบ้า 4 แสนเม็ด รวบผู้ต้องหา 2 รายที่จ.นครพนม

‘บิ๊กกุ้ง’ลั่นเดินหน้าปราบยาเสพติด เผยกกล.สุรศักดิ์มนตรี จับยาบ้า4 แสนเม็ด พร้อมผู้ต้องหา 2 ราย ที่ จ.นครพนม
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 และ ผบ.หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ 24 (นบ.ยส.24) กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 2 ยังคงดำเนินภารกิจปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเข้มข้น โดยเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมา ได้อำนวยการให้ กองบังคับการควบคุมที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3) กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองร้อยทหารราบ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เข้าปฏิบัติการเนื่องจากได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติด จึงได้จัดกำลังพล ลาดตระเวนตรวจตรา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง พื้นที่ อ.ธาตุพนม – อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม กระทั่งเวลาประมาณ 01.20 น. ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัย เจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามรถยนต์คันดังกล่าว และแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น
ทั้งนี้ รถยนต์คันดังกล่าว กลับทำการหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตาม จนถึงบริเวณหน้ารีสอร์ท ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม รถคันดังกล่าวได้เสียหลักลงข้างทาง เจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกุม และตรวจค้น พบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้า) จำนวน 398,000 เม็ด พร้อมจับผู้ต้องหาได้ 2 ราย จึงได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาควบคุมไว้ที่ กองบังคับการกองร้อยทหารราบ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป