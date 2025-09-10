เสริมความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีน ดร.ฉลาด สนับสนุนสร้างภาคีความร่วมมือรัฐ-เอกชน
ดร.ฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และพิธีเข้ารับตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 2 สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-เจียงชู
ดร.ฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้เห็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก้าวหน้าและยั่งยืนมากว่า 50 ปี และวันนี้ก็ได้มาเห็นมิตรภาพของหลากหลายกลุ่มทั้งนักธุรกิจ การทูต ภาครัฐ ที่พร้อมร่วมมือร่วมใจกันนำเศรษฐกิจมาเป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทางสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-เจียงชู เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับมณฑลเจียงชู ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศจีน โดยมีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนการค้า การลงทุนและอุตสาหกรรม มีการจับคู่ธุรกิจ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในการช่วยเปิดประตูให้ผู้ประกอบการของประเทศไทยสามารถเข้าถึงตลาดของประเทศจีนได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น”
โดยการเลี้ยงรับรองจัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2568 ณ อาคารหอการค้าไทย-จีน โดยมี ดร.ฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานในพิธี และมีผู้ร่วมงาน เช่น ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน , นายบุญยงค์ ยงเจริฐรัฐ รองประธานหอการค้าไทย-จีน ,นายเฉิน จู ประธานสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-เจียงชู , ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว , นายหวง เหวยเหว่ย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนากลยุทธ์และความร่วมมือกับประเทศจีน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะทำงานรองประธานสภาผู้แทนราษฏรคนที่สอง ได้แก่ น.ส.ณัทณิชชา วราภิโมกษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ,นายกฤษ สีตองอ่อน เลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง , นายประสิทธิ์ ประวรรณะ ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฏรคนที่สอง ,นายรัชพล สุวรรณโชติ นักวิชาการประจำรองประธานสภาผู้แทนราษฏรคนที่สอง , นายณพล บริบูรณ์ นักวิชาการประจำรองประธานสภาผู้แทนราษฏรคนที่สอง, นายพีรวีท์ จรัสสิริกุลชัย นักวิชาการประจำรองประธานสภาผู้แทนราษฏรคนที่สอง.