“คมนาคม” ยุคพรรคเพื่อไทย ทั่นสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จับมือ ทั่นเดือน มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
มีการจัดงานเล็กๆ อำลาตำแหน่ง ทั้งสองกล่าวขอบคุณเหล่าข้าราชการและทีมงานประจำกระทรวง ที่ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่
บรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง ทั้งข้าราชการทีมงาน และแก๊งกระจิบข่าวพากันน้ำตาซึม นึกถึงช่วงเวลาผูกพัน 2 ปีกว่าที่ร่วมงานกันมา
ทั้งทั่นสุริยะ และทั่นเดือน พากันส่งยิ้มหวานให้กำลังใจ พร้อมขอบคุณเหล่าพี่น้องกระจิบข่าวที่นำเสนอข่าวให้มาตลอด
กระจิบข่าวก็ขอขอบคุณทั้ง 2 ทั่น ที่เมตตาและดูแลกันมาตลอดเช่นกันค่า