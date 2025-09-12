ส.ส.ปชน. ถามทหารเกี่ยวอะไร ออกพันธบัตรดิจิทัล 3 หมื่นล้านเหรียญ ลงทุนโดรนเกษตร
เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายเชตวัน เตือประโคน ส.ส.ปทุมธานี พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับโครงการออกพันธบัตรดิจิทัล 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐลงทุนในโครงการโดรนเพื่อเกษตรกรรม 1 ล้านลำในประเทศไทย โดยระบุว่า “ทหาร” เกี่ยวอะไรกับโดรนเพื่อการเกษตร – ออกพันธบัตรระดมทุน “ธุรกิจกองทัพ” มีมากพอแล้ว
ผมพูดจาปราศรัยเพื่อสวัสดิการที่ดีกว่านี้ของทหารชั้นผู้น้อย ทั้งทหารประจำการ ทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ทหารอาสา หรือแม้แต่อาสาสมัครทหารมาโดยตลอด เพราะเห็นว่าพวกเขาเหล่านี้คือคนที่ “เสียสละ” ความสุขสบายส่วนตัว และบางคนอาจถึงขั้นเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ
ขณะเดียวกัน ผมก็ตั้งคำถามมาโดยตลอดเช่นกันกับบทบาทของทหารระดับ “นาย” ทั้งที่ยังรับราชการและที่เกษียณไปแล้ว ที่ไม่ทำตัวเป็น “ทหารอาชีพ” แต่ดันผันตัวเองไปยุ่งการเมือง เป็น “ทหารการเมือง” ผันตัวเองไปทำธุรกิจ ที่เรียกว่า “เสนาพาณิชย์” แสวงหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเอง เข้ากระเป๋าพวกพ้อง โดยอาศัยตำแหน่งและยศถาบรรดาศักดิ์ที่สังคมไว้วางใจมอบให้
อย่างขณะนี้ในช่วงที่กระแสความนิยมกองทัพสูง ผมก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นข่าว “โครงการออกพันธบัตรดิจิทัล 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐลงทุนในโครงการโดรนเพื่อเกษตรกรรม 1 ล้านลำในประเทศไทย” หรือ “AgriTeach Drone Digital Bond” ซึ่งเผยแพร่โดยเพจของกองทัพภาคที่ 2 โดยระบุว่าเป็นความร่วมมือกับเอกชน มีจุดมุ่งหมายฝึกนักบินโดรนชั้นสูง 100,000 คนจากทหาร และยกระดับภาคเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยีทันสมัย พลิกโฉมเศรษฐกิจฐานรากของไทยสู่ความยั่งยืน
ผมยืนยันว่า ตามจุดมุ่งหมายที่อ้างมานี้ มันไม่ใช่ภารกิจหน้าที่ของทหาร กองทัพไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับการเกษตร? ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจฐานราก? นี่ยังไม่นับเรื่องของการออกพันธบัตร หรือแม้แต่คำถามที่ว่าเป็นการทำ “ธุรกิจ” หรือไม่? ซึ่งจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นหรือย้ายไปอยู่ในสถานที่อื่นที่เหมาะสม นั้น เราพบว่ากองทัพมีธุรกิจมากเกินไปแล้ว อย่ามีเพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้อีกเลย
เพราะการเอาสติปัญญาความรู้ความสามารถ เอากำลังพลไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ แทนที่จะเตรียมความพร้อมด้านการทหาร เตรียมพร้อมป้องกันประเทศ มันทำให้ประสิทธิภาพของกองทัพลดลง ขณะนี้ที่กระแสความนิยมของกองทัพกำลังพุ่งสูง อย่าฉวยโอกาสไปทำอะไรที่ทำให้สังคมย้อนกลับไปตั้งคำถามว่า “ทหารมีไว้ทำไม?” อีกเลย