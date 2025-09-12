TPO แต่งตั้ง คาร์ล เซนต์แคลร์ วาทยกรระดับโลก นั่งแท่นผู้อำนวยการด้านดนตรีคนใหม่
วงไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตรา (TPO) ประกาศแต่งตั้ง มาเอสโตร คาร์ล เซนต์แคลร์ (Carl St.Clair) วาทยกรชื่อดังผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านดนตรีคนใหม่อย่างเป็นทางการ นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ที่น่าจับตามองของวง TPO ด้วยวิสัยทัศน์ ฝีมือทางศิลปะ และภาวะผู้นำอันโดดเด่นของมาเอสโตร เซนต์แคลร์
ภายใต้การนำของผู้อำนวยการด้านดนตรีคนใหม่ วง TPO ตั้งเป้ายกระดับโปรไฟล์ทางศิลปะให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ผ่านการสร้างสรรค์โปรแกรมการแสดงที่แปลกใหม่ พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ชมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ มาเอสโตร เซนต์แคลร์ จะทำงานร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างใกล้ชิด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และสร้าง แรงบันดาลใจให้แก่นักดนตรีรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ มาสเตอร์คลาส และเวิร์กช็อป
ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เรามีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับมาเอสโตร คาร์ล เซนต์แคลร์ สู่ตำแหน่งผู้อำนวยการด้านดนตรีของวง TPO ประสบการณ์อันน่าทึ่งตลอดเส้นทางอาชีพ และความทุ่มเทที่ท่านมีให้กับงานศิลปะและการศึกษา สอดคล้องกับจิตวิญญาณของวงเราเป็นอย่างยิ่ง เราเชื่อมั่นว่าด้วยวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำของท่าน จะไม่เพียงนำพา TPO ไปสู่ความสำเร็จทางศิลปะบทใหม่ แต่ยังเป็น แรงบันดาลใจสำคัญให้กับนักดนตรีรุ่นต่อไปในประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขณะที่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารวง TPO กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานและความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มั่นใจว่าการมาถึงของมาเอสโตร คาร์ล เซนต์แคลร์ จะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันวงไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล และกลายเป็นวงออร์เคสตราระดับโลกอย่างแท้จริง
ด้าน มาเอสโตร คาร์ล เซนต์แคลร์ กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ว่า ตนเองร่วมงานกับวง TPO เป็นครั้งแรกในปี 2019 และนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เราได้สร้างสรรค์ดนตรีร่วมกัน เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น เปี่ยมด้วยพลัง และความมุ่งมั่นทุ่มเท ความสัมพันธ์ของเราแน่นแฟ้นขึ้นในทุกครั้งที่ได้กลับมาร่วมงานกัน
“ผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการด้านดนตรี และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับนักดนตรีมากความสามารถของวง ตลอดจนชุมชนดนตรีที่แข็งแกร่งของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแบ่งปันเสียงดนตรีอันไพเราะสู่ผู้ชมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก”
สำหรับ มาเอสโตร เซนต์แคลร์ เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในเวทีดนตรีคลาสสิกระดับโลก เพิ่งสิ้นสุดตำแหน่งผู้อำนวยการดนตรีของวง Pacific Symphony ที่ยาวนานถึง 35 ปี สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะวาทยกรชาวอเมริกันที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดกับวงออร์เคสตราชั้นนำของสหรัฐอเมริกา
ผลงานที่โดดเด่นกับวงนี้คือการแสดงคอนเสิร์ตที่ Carnegie Hall ซึ่งบัตรขายหมดเกลี้ยง รวมถึงการนำวงไปทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกที่ประเทศจีน และการทัวร์ยุโรป 9 เมืองที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม ในปี 2024 หลังจากร่วมงานกับวง Sinfonieorchester Wuppertal ของเยอรมนีมาอย่างยาวนานถึง 27 ปี เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวาทยกรรับเชิญกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ ในทวีปอเมริกาเหนือ
มาเอสโตร เซนต์แคลร์ ได้อำนวยเพลงให้กับวงออร์เคสตราชั้นนำมากมาย อาทิ Boston Symphony Orchestra (เคยดำรงตำแหน่งวาทยกรผู้ช่วยระหว่างปี 1985-1990), New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Los Angeles Philharmonic และวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งซานฟรานซิสโก, ซีแอตเทิล, ดีทรอยต์, แอตแลนตา, ฮิวสตัน, อินเดียแนโพลิส, มอนทรีออล, โทรอนโต และแวนคูเวอร์