ตัดริบบิ้นเปิดม่านไปแล้ว สำหรับงาน ‘รับสร้างบ้านและวัสดุ EXPO 2025’ งานใหญ่แห่งปีของธุรกิจรับสร้างบ้าน งานปีนี้มี 5 วัน ช่วงวันที่ 10-14 กันยายน 2568 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6
แต่ด้วยปี 2568 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในทางการเมือง จากรัฐบาลเพื่อไทย สู่รัฐบาลภูมิใจไทย ทำให้ผู้ที่จะมาตัดริบบิ้นเปิดงาน ต้องเปลี่ยนแบบกะทันหัน จากเดิมเป็นเจ้ากระทรวงพลังงาน “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค”
แต่ด้วยเวลากระชั้นชิด ทำให้ “อนันต์กร อมรวาที” นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ต้องรับหน้าที่เป็นประธานเปิดงานเอง
“พอดีเชิญประธานมาไม่ทัน ปีนี้พี่เลยเปิดเอง ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกัน 555”
ปีหน้า 2569 ว่ากันใหม่ หวังว่าจะไม่ซ้ำรอย (อิอิ)