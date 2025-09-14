เรียงคนมาเป็นข่าว : วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2568

•…นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคนใหม่ เปิดตัวต่อสื่อมวลชนไทยอย่างเป็นทางการที่สถานทูตจีนประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กันยายน หลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ท่านทูตจาง ประจำอยู่ที่คูเวตมาก่อนจะได้รับคำสั่งให้มาประจำที่ประเทศไทยแทน ท่านทูตหาน จื้อเฉียง ที่เกษียณอายุ
วันพบปะกับสื่อมวลชน ทางสถานทูตจีนจัดงานอย่างเรียบง่ายแต่ทุกจังหวะก้าวได้ประโยชน์
เปิดด้วยคำกล่าวของท่านทูตจางที่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้มารับตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยผู้มีอำนาจเต็มคนที่ 14
แม้จะเพิ่งมาประเทศไทยครั้งแรก แต่ระยะเวลาตั้งแต่ปลายกรกฎาคมถึงต้นกันยายนก็มีโอกาสได้พบปะกับบุคคลหลากหลายหน่วยงาน และประทับใจกับความจริงใจของคนไทยที่มีความผูกพันกับจีน
และที่ขาดไม่ได้คือการตอกย้ำความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ที่ครบรอบ 50 ปีในปีนี้
หลังจากกล่าวต้อนรับก็เข้าสู่การเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนไทยแสดงความคิดเห็น มติชนโดย นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นตามคำเชิญของสถานทูตในครั้งนี้ด้วย
ต่อมา เมื่อใช้เวลาแสดงความคิดเห็นและสอบถามกันระยะหนึ่ง ท่านทูตจางก็ได้ตอบข้อซักถามอย่างตรงไปตรงมา ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว ทั้งเรื่องทุนจีน ทั้งเรื่องแนวทางการทำธุรกิจจีนในไทยที่ถูกต้อง เน้น “อยู่ในไทย
ทำเพื่อคนไทย” พร้อมทั้งชี้แจงข่าวสารบางอย่างที่มีความเข้าใจผิด
การสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจเช่นนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับความสัมพันธ์ทั้งสื่อมวลชนไทยและท่านทูตจาง ต่างอยากเห็นความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศดีงามแนบแน่นเช่นนี้ตลอดไป
*********************
•…เครือมติชนพบปะพูดคุยกับผู้บริหารการบินไทย มี นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายทวิโรจน์ ทรงกำพล ประธานเจ้าหน้าที่สายกลยุทธ์องค์กร นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สาย
การพาณิชย์ คคนางค์ อติชาติ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร กานต์บดี งามจิตร ทีมสื่อสารภายนอก ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ส่วนทางมติชน มีผู้บริหารไปเยี่ยมเยือน ได้แก่ น.ส.ปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร
หัวข้อการสนทนาหนีไม่พ้นความสำเร็จของการบินไทย และแนวทางสู่อนาคต ด้วยแนวคิด “THE NEW WORLDS OF TOMORROW” ฉลองเข้าสู่ปีที่ 65 ด้วยการยกระดับการเดินทางในทุกมิติ
โดยเฉพาะการบริการด้านอาหาร
การบินไทยเปิดตัวแคมเปญ “Good Taste for a Good Cause” คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการไทย เพื่อส่งเสริมสินค้าไทยสู่ระดับสากล ตอบสนองนโยบาย Soft Power
ลูกจุ๊บทีจี ไรซ์แครกเกอร์การบินไทย ช็อกโกแลตกานเวลา กาแฟดอยตุง และขนมหวานจากร้าน After You Dessert Caf. โครงการ Taste of Thai Tales อาหารไทยเมนูพิเศษรังสรรค์โดยเชฟไทยที่มีชื่อเสียง
พร้อมกันนั้นยังมีแคมเปญ “Streets to Sky” ที่คัดสรรอาหารจานเด่นจากร้านดังของไทย อาทิ ผัดไทยมันกุ้งทิพย์สมัย ก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลเจ๊ไฝ และข้าวหน้าไก่รสดีเด็ด เสิร์ฟบนเที่ยวบินเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังยกระดับการให้บริการด้วย คาเวียร์ระดับพรีเมียม และเครื่องดื่มสูตรพิเศษ “Oriental Dawn” และ Rose of Royal Voyage
เป็นความพิเศษที่รังสรรค์ให้ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง รอยัลเฟิร์สต์ และชั้นธุรกิจ รอยัลซิลค์